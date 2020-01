Sute de localnici din Bolboși vor să protesteze în fața CJ Gorj

Sute de localnici din comuna Bolboși sunt de acord să protesteze în fața Consiliului Județea Gorj. Primarul comunei Bolboși, Gheorghe Bilea, este nemulțumit de faptul că nu a primit nici măcar un leu din partea Consiliului Județean Gorj.

Acesta a declarat că a adunat deja peste 400 de semnături de la locuitori, în vederea organizării unui protest. „Nu am stabilit încă protestul. Mergem pe procedură. Vom contesta Hotărârea administrativ și în instanță. Noi am mers prin sate și am luat semnături de la oameni. Am strâns peste 400 de semnături. Nu se poate ca timp de patru ani să nu primim niciun leu. Oamenii sunt de acord cu demersul nostru. Sunt și ei nemulțumiţi de modul în care sunt distribuite sumele către comună. Noi suntem o primărie fără venituri și ce se întâmplă este o bătaie de joc“, a declarat Gheorghe Bilea, edilul din Bolboși.

Zero lei în patru ani

Totodată, primarul a spus că în toți cei patru ani de când se află la conducerea localității Bolboși s-a confruntat mereu cu aceeași situație, comuna primind de fiecare dată zero lei.

„Nu ne-am făcut calculele să vedem exact pentru câte persoane vom lua aprobare pentru a protesta în fața Consiliului Județean. Vedem deocamdată dacă există vreo posibilitate să rezolvăm această problemă. Eu sunt total nemulțumit pentru că nu este prima dată. La mine este aceeași situație de patru ani cu zero lei. Și este vorba și de rectificările de buget. Nu se poate așa ceva, ca timp de patru ani să nu primim niciun leu. La alocări de sume din partea Consiliului Județean am fost ocolit. Nu se poate să sufere locuitorii pentru că primarul este de altă culoare politică decât cei din conducerea Consiliului Județean Gorj. O să întreb și la partid, să văd care este explicația de acolo“, a mai spus Gheorghe Bilea.