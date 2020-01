Slătinenii s-au strâns în fața statuii domnitoruilui Alexandru Ioan Cuza din centrul municipiului și au marcat Unirea Principatelor ca în fiecare an. Politicienii au depus coroane de flori, au rostit scurte discursuri și s-au prins în Hora Unirii, însă n-au dovedit mai multă unitate decât de obicei.

O zi însorită, în care destul de mulți slătineni au ieșit din casă și s-au oprit în centrul municipiului pentru manifestările organizate de Prefectura Olt. Față de 1 Decembrie, când parada militară a fost ceva mai amplă, de data aceasta copiii nu au avut prea multe de văzut, dar s-au bucurat, ca și adulții, să se prindă în Hora Unirii.

Grupul de partid

Au făcut-o, cum se întâmplă an de an, și politicienii, doar că fiecare alături de propriii colegi de partid, evitând, parcă, orice fel de contact cu cei de la alte formațiuni politice. De voie de nevoie au stat alături de prefectul Florin Homorean președintele CJ Olt, Marius Oprescu, dar și primarul Slatinei – Emil Moț. S-au depus coroane de flori, foarte multă lume s-a grăbit să se fotografieze cu domnitorul A.I. Cuza (interpretat, și în acest an, de actorul amator Remus Iordache), iar când totul s-a terminat, după aproape o oră, a rămas întrebarea: „Și acum unde mergem?“, ziua însorită îmbiind la plimbare.

Apel pentru cunoașterea istoriei

Dacă prefectul a dat citire mesajului transmis de premierul Ludovic Orban, o intervenție care a făcut apel la a ne cunoaște istoria, și mai ales personalitățile locale, a avut col. (r) Victor Epure, președintele Asociației Cultul Eroilor „Regina Maria“, care a amintit de Tănase Constantin, reprezentantul țăranilor olteni în divanul ad-hoc, o personalitate similară mult mai cunoscutului Moș Ioan Roată.

„Să nu uităm pleiada de oameni politici ai acelei perioade, care au reușit cu mari eforturi să înfăptuiască actul de la 24 ianuarie în frunte cu marele Brătianu, Kogălniceanu, Vaida Voievod, Carada și alții, dar să nu-i uităm nici pe unioniștii din Oltenia: Ion Ionașcu, Iorgu Văleanu, învățătorul și subrevizorul școlar Tănase Constantin care a reprezentat țărănimea plugară în Divanul ad-hoc al Țării Românești și alții. Ca în toate timpurile, și în acea perioadă au fost cârcotași care spuneau că dubla alegere a lui Cuza și în Țara Românească este o aiureală politică. Și mai spuneau că de fapt Alexandru Iona Cuza este un simplu colonel pe care l-a luat valul istoriei și l-a așezat pe un tron prea șubred. Într-un fel ei aveau dreptate, dar viața a demonstrat că acest colonel Alexandru Ioan Cuza a avut un cap de mare om politic care a reușit în scurta sa domnie de numai 7 ani să le facă pe toate. Apoi a plecat obligat să abdice și să moară departe de pământul țării, în Germania“, a amintit col. (r) Victor Epure