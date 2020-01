Instituțiile cu atribuții în domeniul protecției mediului au fost sesizate, după ce, duminică, mai mulți slătineni s-au revoltat și pe Facebook, semnalând că nu mai pot face față mirosului greu.

Cel mai greu încercați par a fi cetățenii din cel mai nou cartier de blocuri al Slatinei, cartierul Eugen Ionescu, situat foarte aproape de zona industrială. Un miros greu, de amonioac, a persistat însă, duminică, 12 ianuarie 2020, în tot orașul.



„Murim cu zile în cartierul Eugen Ionescu… De două zile, un miros greu ne intră în apartamente. Domnule prefect de Olt, mai există instituții în acest județ care sa verifice acest aspect? Mai sunt verificate topitoriile care sunt peste stradă de blocuri?“, a postat, duminică-seara, un slătinean din cartierul amintit, de aici, în câteva ore, adăugându-se zeci de comentarii care au venit să confirme spusele slătineanului.

Unul dinter comentatori s-a prezentat chiar, luni, 13 ianuarie 2020, la Garda de Mediu Olt, unde a lăsat o sesizare în scris, asta pentru că situația nu este singular, ci se repetă periodic, fără ca cineva să informeze ce se întâmplă.

Poluare cu particule



Agenția pentru Protecția Mediului a transmis, în urma unei solicitări scrise, un răspuns cu privire la eventualele depășiri ale parametrilor în această perioadă, dar și în cursul anului trecut. Conform acestui răspuns, la pulberile sedimentare, în cele doar 12 zile din acest an, s-au înregistrat șase depășiri (în șase zile).

„În perioada 01-12.01.2020, respectiv în zilele de 3,4,8,9,10 și 11 au fost înregistrate depăşiri ale valorii limită zilnice la particule în suspensie PM 10 ( valoarea limită zilnică fiind de 50 µg/m3, medie pe 24 ore) stabilită prin Legea nr. 104 / 2011 privind calitatea aerului înconjurător, iar pentru ceilalți indicatori monitorizați: dioxid de sulf (SO2), oxizi de azot (NO, NOx, NO2), monoxid de carbon (CO), ozon (O3), valorile înregistrate s-au situat sub limitele maxime admise stabilite prin Legea nr. 104 / 2011 privind calitatea aerului înconjurător.

Indicele general zilnic de calitate a aerului a fost 5, calificativ calitatea aer-rău (cod roșu) dat de indicele specific 5 pentru PM10“, a transmis APM Olt.

Şi totuşi, de unde provine mirosul?



Răspunsul nu lămurește pe nimeni privind sursa mirosului reclamat, dar confirmă că sunt probleme. Iar astfel de probleme au fost și în cursul anului trecut, când în ianuarie, în cotombrie, dar și în decembrie, în total șapte zile, s-au înregistrat de asemenea depășiri, la același parametru – particulele în suspensie. Dacă valoarea limită zilnică este de 50 µg/m3, medie pe 24 ore, valorile peste această limită înregistrate s-au situat între 51,09 – în 3 ianuarie 2019, și 64,37 – în 9 ianuarie 2020.

„Particulele în suspensie PM 10 reprezintă un amestec complex de particule foarte mici și picături de lichid, cu diametrul mai mic de 10 microni (µm). Sursele de proveniență pot fi surse naturale (erupții vulcanice, eroziunea rocilor, furtuni de nisip și dispersia polenului ) sau surse antropice ( activitatea industrială, sistemul de încălzire a populației, centralele termoelectrice, traficul rutier).

Dimensiunea particulelor este direct legată de potențialul de a cauza efecte. O problemă importantă o reprezintă particulele cu diametrul aerodinamic mai mic de 10 micrometri, care trec prin nas și gât şi pătrund în alveolele pulmonare provocând inflamații și intoxicări“, a transmis APM.

Cum se poate vedea calitatea aerului

Valorile înregistrate de către stațiile de monitorizare a calității aerului din toată țara, inclusiv cea de pe Dealul Grădiște din Slatina, sunt disponibile în timp real la adresa www.calitateaer.ro, site-ul dedicat informării publicului în timp real, care colectează date din cele peste 100 stații care alcătuiesc Rețeaua Națională de Monitorizare a Calității Aerului (RNMCA).

Garda de Mediu, instituția care a înregistrat sesizarea slătineanului, va înainta o adresă către APM Olt, solicitând noi măsurători în zonă cu ajutorul laboratorului mobil, pentru a identifica sursa celor sesizate.