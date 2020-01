Apel disperat al Cristinei Ţopescu înainte să moară: "Mi se încleştează maxilarele şi nu pot să respir ..."

„Acum am terminat şi eu treaba, e 12 fară 10, am hranit caţeii din zonă, ai mei, curaţenie. Iarta-mă ca te bat la cap, dar stii cum e cu foarte mulţi câini. Nu te sun pentru că e foarte târziu, ţi-am dat mesaj, sms normal, ţi-am zis că am vorbit cu Adrian şi a zis că încearcă să aibă grijă de ei, că sunt bine. Nu stiu, sunt şi 6 pui deci asta mă disperă cu puii pentru ca nu stiam de pui.

A, ne mai auzim, dar ce te rog, te rog din tot sufletul meu, să nu ma uiţi luni, să vorbim duminică şi să stabilim, să nu uitţ, pentru că sunt în pom, deci nu, nu mă descurc şi nu am unde să-i duc. Aşa, daca merg cu tine, vorbesţi tu cu el să nu vina să-i mai ia şi îi duc la locul lor şi nu stiu, dumnezeu cu mila, nu stiu, nu stiu ce sa fac. Sunt tare amărâtă, mai ales când mă gândesc că nu pot sa-i iau pană luni şi ei sunt acolo, şi, în sfârsit, mă mai gândesc şi la toţi ceilalti, mi se face rău. Te rog din sufet, da? Să ma bazez pe tine luni, ne-auzim. Cu drag, te pup, noapte buna”, spunea Cristina Ţopescu, într-o înregistrare audio difuzată de #romniatv#. Mesajul audio era trimis pe Whatsapp de către Cristina Ţopescu amicului ei, Marius Chircă.