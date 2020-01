Declaraţia unică 2020. Care sunt noutăţile, cum arată şi până când trebuie depusă

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a pus în dezbatere publică noua variantă a Declaraţiei unice, care are câteva modificări faţă de cea de anul precedent, potrivit hotnews.

Este vorba despre Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice.Trebuie luat în considerare şi faptul că salariul minim luat în calcul este 2.230 lei. Astfel, cele 12 salarii minime ar însuma 26.760 lei. Aceasta trebuie depusă până pe 15 martie în format electronic sau hârtie.

Vezi aici modelul Declaraţiei unice

Modificările față de actualul formular sunt, în principal, următoarele:

– eliminarea secțiunii privind impozitul pe veniturile din jocuri de noroc ca urmare a participării la jocuri de noroc la distanță și festivaluri de poker, realizate în perioada 1 ianuarie – 22 martie 2018, inclusiv, întrucât începând cu data de 23 martie 2018 veniturile din jocuri de noroc se impun numai prin reținere la sursă, fiind eliminată obligația declarării acestora în declarația unică;

– actualizarea secțiunii privind destinația unei sume din impozitul datorat pe venitul net/câștigul net anual impozabil, pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult sau pentru acordarea de burse private;

– introducerea la subsecțiunea 1, secțiunea 1, Capitolul I a indicatorilor „Câștig” și „Venit impozabil” pentru a veni în sprijinul contribuabililor care au realizat câștiguri din transferul de monedă virtuală sau venituri impozabile ca urmare a cesiunii de creanţă;

– comasarea rd.3 „Venit net anual” și rd.4 „Câștig net anual” de la subsecțiunea 1, secțiunea 1, Capitolul I, având ca efect eliminarea unor eventuale confuzii apărute în procesul de completare a declarației;

– introducerea unei rubrici la secțiunea 2 de la Capitolul I referitoare la veniturile realizate din străinătate și care sunt scutite de impozit în România în baza unui acord internațional la care România este parte;

– introducerea unei căsuțe distincte la subsecțiunea 2, secțiunea 2, Capitolul II, astfel încât persoanele care realizează venituri de natura celor prevăzute la art.155 din Codul fiscal, pentru care nu se datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate și care optează pentru plata acestei contribuții, să fie evidențiate distinct în formular;

– eliminarea Secțiunii „Date informative privind efectuarea plăților” întrucât contribuabilii întâmpinau dificultăți la identificarea plăților efectuate și la completarea rândurilor corespunzătoare din secțiune.

Totodată, au fost actualizate în mod corespunzător și instrucțiunile de completare a declarației unice.

Declaraţia se completează şi se depune de către persoanele fizice care realizează,individual sau într-o formă de asociere, venituri/pierderi din România sau/şi din străinătate și care datorează impozit pe venit şi contribuţii sociale obligatorii, potrivit prevederilor Codului fiscal.

Declaraţia se completează şi se depune şi de către persoanele fizice care nu realizează venituri şi care optează pentru plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate.

Practic, aceasta se utilizează de persoanele fizice pentru declararea impozitului pe veniturile realizate şi a contribuţiilor sociale datorate începând cu anul 2019, precum şi pentru declararea impozitului pe veniturile estimate şi a contribuţiilor sociale datorate începând cu anul 2020.

Până când trebuie depusă



– până la data de 15 martie inclusiv a fiecărui an, pentru stabilirea și declararea impozitului pe venitul estimat/norma de venit a se realiza în fiecare an fiscal, precum și pentru declararea și stabilirea contribuțiilor sociale datorate;

– până la data de 15 martie inclusiv a anului următor celui de realizare a veniturilor în vederea declarării venitului realizat și definitivării impozitului anual pe venit și a contribuțiilor sociale;

– până la data de 15 martie inclusiv a anului următor celui de realizare a veniturilor, sub sancțiunea decăderii, în cazul exercitării opțiunii privind destinaţia unei sume reprezentând până la 3,5% din impozitul datorat pe venitul net anual impozabil/câştigul net anual impozabil stabilit potrivit art.123 alin.(3) din Codul fiscal, pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private.

Termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului

Declaraţia se depune în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului/încheierii contractului între părţi, în cazul contribuabililor care încep o activitate în cursul anului fiscal sau a celor care obţin venituri din cedarea folosinţei bunurilor din patrimoniul personal, altele decât veniturile din arendare pentru care impunerea este finală şi care nu au avut, până la acea dată, obligaţia depunerii declaraţiei unice.