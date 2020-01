Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, sâmbătă, o serie de avertizări nowcasting Cod galben de ceaţă, depuneri de chiciură, dar şi viscol, valabile pe durata orelor următoare în zone din Banat, Transilvania şi Maramureş, transmite Agerpres. In alte zone ale tarii sunt temperaturi de primavara.

Potrivit meteorologilor, până la ora 11:00, în localităţi din judeţele Maramureş, Sălaj, Cluj, Alba, Mureş şi Harghita va persista ceaţa, iar vizibilitatea va fi scăzută, local, sub 200 de metri şi izolat sub 50 de metri. În acelaşi timp, se vor semnala depuneri de chiciură.

De asemenea, până la ora 12:00, în zonele montane din judeţele Caraş-Severin şi Hunedoara, la peste 1.800 de metri altitudine, vor fi intensificări ale vântului cu viteze care vor atinge la rafală 90 – 100 km/h, iar zăpada va fi viscolită.

Avertizările de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioadă de maximum şase ore, precizează ANM.

In Oltenia, vreme de primavara

Meteorologii anunta pentru acest weekend temperaturi peste media perioadei in Oltenia si Muntenia. In cele doua regiuni temperaturile vor fi de primavara. In Oltenia, de exemple, temperaturile ating 9-12 grade. Va fi predominant insorit.