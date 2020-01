Aproape trei tone de droguri au fost scoase de pe piaţă de poliţişti şi procurori DIICOT, în primele 11 luni ale anului 2019. Au fost destructurate 57 de grupuri de traficanţi de stupefiante, anunţă Inspectoratul General al Poliţiei Române (IGPR), potrivit Mediafax.

Infractionalitatea in domeniul drogurilor capata amploare de la an la an. „În primele 11 luni ale anului 2019, poliţiştii specializaţi în combaterea criminalităţii organizate au desfăşurat 959 de acţiuni operative pentru destructurarea grupurilor infracţionale specializate trafic şi consum ilicit de droguri”, anunta IGPR.

Au fost trimise în judecată 1.458 de persoane fizice şi juridice

„În urma activităţilor derulate de poliţiştii antidrog împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T., au fost emise 510 rechizitorii. S

i au fost încheiate 256 de acorduri de recunoaştere a vinovăţiei prin care au fost trimise în judecată 1.458 de persoane fizice şi juridice bănuite de săvârşirea a 2.311 infracţiuni”, potrivit sursei citate. Din totalul persoanelor inculpate, 601 au fost reţinute sau arestatede persoane au fost retinute spre a fi arestate.

„În această perioadă, au fost destructurate 57 grupuri organizate de trafic de droguri, formate din 372 de persoane ce au trimise în judecată. De asemenea, au fost scoase de pe piaţă 2.842,06 kilograme de droguri (dintre care 1.747,73 kilograme de droguri de mare risc şi 1.094,33 kilograme de droguri de risc) şi 47.736 de comprimate”, anunţă oamenii legii.

Drogurile erau aduse din Spania

Cum s-a ajuns sa fie scoase de pe piata aproximativ trei tone de droguri. Timp de aproximativ cinci luni, poliţiştii antidrog din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Bucureşti au investigat activitatea infracţională a unui grup organizat care s-ar fi ocupat de procurarea din Spania, transportul, introducerea în ţară şi distribuţia în Bucureşti de droguri de risc, de ordinul sutelor de kilograme.

„În 23 noiembrie 2019, poliţiştii antidrog, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Structura Centrală, au organizat o acţiune în Bucureşti, finalizată cu 3 prinderi în flagrant delict şi o percheziţie domiciliară. În urma acţiunii, au fost ridicate 54 de pungi cu cannabis (de aproximativ 30 de kilograme), sumele de 40.150 de lei şi 12.220 de euro, 6 telefoane mobile şi 6 cartele SIM.

Şapte membri ai grupării au fost prezentaţi procurorului de caz D.I.I.C.O.T., pentru audieri şi luarea măsurilor preventive, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de trafic internaţional de droguri de risc şi constituire a unui grup infracţional organizat”, potrivit IGPR.