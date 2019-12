Retrospectivă 2019: Constantin Ionescu (şah): A fost un an rezonabil, cu 12 medalii

”Per total nu a fost cel mai fabulos an, în sensul că nu s-au obţinut aşa de multe medalii ca în 2018, când am avut Campionatul European la Oradea. Dar a fost un an rezonabil, s-au obţinut 12 medalii, dintre care două de aur, la Campionatul European şcolar şi Campionatul Uniunii Europene. Aceste competiţii nu sunt însă de aceeaşi anvergură ca şi Campionatul European de seniori, dar sunt totuşi nişte medalii”, a declarat secretarul general al Federaţiei Române de Şah, Constantin Ionescu, pentru AGERPRES.