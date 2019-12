Un număr suplimentar de 30.000 de lucrători străini vor fi admişi pe piaţa forţei de muncă din Romania. Strainii sunt admisi incepând cu 1 ianuarie 2020. Contingentul este similar cu cel din anul trecut, informeaza Mediafax.

Astfel, pentru anul 2020, a fost stabilit un contingent de lucrători străini nou-admişi pe piaţă forţei de muncă din România, care este similar celui din anul 2019. In 2019, contingentul iniţial de 20.000 de lucrători a fost suplimentat cu 10.000.

Contingentul de lucrători străini nou-admişi pe piaţă forţei de muncă se stabileşte anual prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale.

Pe piata fortei de munca din Romania este criza de muncitori si de personal calificat. Criza de forta de munca se adanceste de la an la an. Se manifesta in aproape toate domeniile de activitate. In locul romanilor sunt admisi lucratori straini.