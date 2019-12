Retrospectivă 2019: Pesta porcină africană a zguduit din temelii creşterea porcului din România şi industria de procesare

Pesta Porcină Africană (PPA) a afectat anul acesta nu numai creşterea porcului ci şi industria de procesare din România, producând pagube serioase sectorului şi costuri imense autorităţilor.

Deficitul de carne de porc înregistrat pe piaţa mondială din cauza pestei porcine africane a influenţat considerabil şi preţul acestui produs, inclusiv în România. Potrivit estimărilor realizate de reprezentanţii industriei autohtone de procesare, anul viitor vom putea asista la o triplare a preţului cărnii de porc, după o dublare produsă în acest an.



Dacă la începutul lui 2019 existau 1.153 de focare active în peste 300 de localităţi din 19 judeţe, în luna iunie numărul acestora s-a restrâns la 55 de focare active, în 31 de localităţi din 11 judeţe. Situaţia se agravează din nou începând din toamna acestui an, astfel că în prag de Crăciun autorităţile au anunţat că ţara este aproape în totalitate în zona roşie.



Până la data de 17 decembrie, peste jumătate de milion de porci au fost ucişi de când a fost depistat primă data virusul în România, respectiv iulie 2017, din care aproape 200.000 numai în partea a doua a acestui an.

Citeşte continuarea pe agerpres.