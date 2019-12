Poliţişti locali, Moş Crăciun la trei copii din Craiova

David, Georgiana şi Costinela, cei trei copii care trăiesc în condiţii grele pe strada Brezei din cartierul craiovean Brestei, au fost vizitaţi în aceste zile de agenţi ai Poliţiei Locale care au vrut să le aducă o bucurie de Crăciun. David are şase ani, Georgiana – nouă ani, iar Costinela – 11 ani. Fetiţele au fost părăsite de mamă, iar băiatul nu şi-a cunoscut tatăl. Copiii trăiesc împreună cu bunicii lor. Veniturile lor sunt compuse din alocaţii şi din pensia de handicap a bunicii.

Cei trei copii din cartierul craiovean Brestei, cu dadruri de la poliţiştii locali

GdS a prezentat povestea lor şi în 2016

GdS a prezentat povestea lor pentru prima dată în 2016, în articolul „În cartierul craiovean Brestei – Trei copii trăiesc de pe o zi pe alta într-o casă ce stă să cadă“.

Situaţia lor s-a mai schimbat puţin, în sensul că au mai reuşit să facă câte ceva la casă, astfel încât să nu mai cadă pe ei. Trăiesc însă la fel de greu, ne-au spus cei care le-au trecut pragul.

„Am vrut să aducem o bucurie de Crăciun pentru copiii cu situaţie finaciară precară sau fără părinţi. În fiecare an, împreună cu mai mulţi prieteni şi colegi, mergem cu cadouri la copii. Mergeam în general la copiii instituţionalizaţi. Anul acesta, împreună cu colegii din cadrul Serviciului de Ordine şi Linişte Publică din cadrul Poliţiei Locale Craiova, am ales să trecem şi pragul copiilor de pe strada Brezei nr. 13, cartierul Brestei. Am mers în aceste zile pentru că le-am aflat povestea de curând. Şi ceea ce am găsit la faţa locului ne-a impresionat. Familia ia mâncare pentru copii pe datorie. Copiii sunt excepţionali. În ciuda situaţiei dificile din punct de vedere material, au rezultate foarte bune la şcoală, sunt premianţi şi foarte cuminţi. Şi adulţii sunt de excepţie. Sunt oameni care fac totul pentru acei copii. Acest caz ne-a rămas în atenţie şi am zis că ne vom duce la ei şi în perioada următoare“, a spus Răzvan Stolojanu, poliţist local. Poliţiştii locali au dus copiilor de Crăciun dulciuri şi alimente.