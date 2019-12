Etnobotanicele vor fi considerate droguri

Etnobotanicele vor fi încadrate și din punct de vedere legal, în categoria drogurilor. Camera Deputaților, în calitate de cameră decizională, a decis adoptarea unui proiect de lege prin care deținerea de etnobotanice este din nou pedepsită penal.

Documentul majorează pedepsele pentru traficul de droguri de la 7 la 10 ani de închisoare.

Prin aceeași lege s-au mai operat următoarele modificări:

– cultivarea, oferirea, vânzarea, transportul, cumpărarea, deținerea de droguri de risc (ex. canabis) pentru trafic erau pedepsite în 2-7 ani închisoare, de acum va fi 3-10 ani închisoare;

– cultivarea, oferirea, vânzarea, transportul, cumpărarea, deținerea de droguri de mare risc (ex. cocaină, ecstasy) pentru trafic erau pedepsite în 5-12 ani închisoare, de acum va fi 5-15 ani închisoare;

– importul și exportul de droguri de risc erau pedepsite cu 3-10 închisoare, de acum vor fi pedepsite cu 5-15 ani închisoare;

– importul și exportul de droguri de risc erau pedepsite cu 7-15 închisoare, de acum vor fi pedepsite cu 10-20 ani închisoare;

– orice operațiuni (cultivare, amestecare, oferire, cumpărare, vânzare, transport) știind că e vorba de etnobotanice erau pedepsite în 6 luni-3 ani închisoare sau amendă, de acum va fi 2-7 ani închisoare;

– orice operațiuni trebuind să știi că e vorba de etnobotanice erau pedepsite în 3 luni-2 ani închisoare sau amendă, de acum va fi 1-5 ani închisoare;

– publicitatea pentru etnobotanice era sancționată cu închisoare 1 lună-1 an sau amendă, de acum va fi 1-5 ani închisoare.

Menționăm că, dacă se cultivă, cumpără sau dețin droguri de risc pentru consum propriu, a rămas sancțiunea actuală de 3 luni-2 ani închisoare sau amendă; pentru droguri de mare risc a rămas pedeapsa actuală de închisoare 6 luni-3 ani.

Inițiatoarea proiectului, deputata USR, Lavinia Cosma a spus că din cauza vidului legislativ.