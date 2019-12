Necesarul de finanțare a urcat cu 18 miliarde lei, anul acesta

După ce a fost adoptat bugetul pe acest an în Parlament, necesarul de finanțare pentru acest an (adică refinanțarea datoriei plus deficitul bugetar) a urcat la 72 miliarde lei, fiind inclusă mărirea alocațiilor copiilor.

Ulterior, un document publicat de Ministerul Finanțelor în octombrie arăta că acesta a crescut la 76 miliarde lei. Strategia Fiscal Bugetară publicată zilele trecute relevă că, odată cu mărirea deficitului bugetar la 4,4% din PIB (la recenta rectificare era prevăzut 4,3%, dar au mai intervenit modificări), acesta ajunge la 90 miliarde lei.

Necesarul de finanțare pentru 2020 va fi în jur de 87-88 miliarde lei.

„În anul 2019 finanțarea internă a fost realizată în conformitate cu planul de finanțare anunțat la începutul anului si ajustat potrivit modificarilor indicatorilor macroeconomici pe parcursul anului prin organizarea de licitații regulate de titluri de stat cu maturități cuprinse între 6 luni și 15 ani. Volumul total împrumutat pe piața internă s-a ridicat la cca 49 miliarde lei, din care 3% datorie pe termen scurt, 57% pe termen mediu și 40% pe termen lung, la care se adaugă cca 3 miliarde lei atrase prin titluri de stat dedicate populației, în cadrul Programului TEZAUR”, se arată în Strategia Fiscal Bugetară.

De la începutul anului au fost realizate emisiuni Tezaur cu maturități cuprinse între 1 și 5 ani, în cadrul cărora peste 61.000 de persoane fizice au investit 3,0 miliarde lei.

Deținerile nerezidenților în titlurile de stat emise pe piața internă s-au menținut la un nivel relativ stabil pe parcursul anului 2019, acestea înregistrând o valoare de 18,3% la sfârșitul lunii octombrie.

Pe piața externă, în cursul anului 2019 au fost lansate două emisiuni de euroobligațiuni în valoare totală de 5 miliarde euro, astfel:

• în data de 3 aprilie 2019, a fost atrasă suma de 3 miliarde EUR printr-o emisiune de euroobligațiuni în trei tranșe, din care 1,15 miliarde EUR cu scadența de 7 ani (randament 2,132%, cupon de 2,000%), 500 milioane EUR cu scadența de 15 ani (randament de 3,618%, cupon de 3,500%) și 1,35 miliarde EUR cu scadența de 30 ani (randament de 4,657%, cupon de 4,625%);

• în data de 16 iulie a fost atrasă suma de 2 miliarde EUR printr-o emisiune de euroobligațiuni în doua tranșe, din care 1,4 miliarde EUR cu maturitatea de 12 ani (randament de 2,124%, cupon de 2,124%) și 600 milioane EUR, prin redeschiderea maturitatii de 30 ani (randament de 3,4%, cupon de 4,625%).