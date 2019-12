Românii din Franţa au întins un uriaş steag UE

Imnul Uniunii Europene, Oda Bucuriei insoteste acest eveniment simbolic- steagul Uniunii Europene, cusut de mână în România, este ridicat pe brațe lângă Luvru, de cetățeni europeni de diverse naționalități, un simbol puternic al dorinței comune de a constitui împreună o Europă unită. Sărbătorind ziua Cetățeniei Europene, la inițiativa colegilor din PLUS Franta și a altor partide aliate Renew Europe prezente in Franta, Stafeta Steagului Uniunii Europene, care inițial a arătat atașamentul românilor care protestau în Piața Victoriei si in alte multe orașe ale României la valorile europene a ajuns in Paris. Astfel acum, devine un simbol al casei comune europene, în care pot trăi și munci toți cetățenii ei, luptând pentru aceleași valori .