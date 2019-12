Noul ambasador al SUA este român de origine

Sâmbătă, la ora 15.00, ministrul Bogdan Aurescu îl primeşte pe noul ambasador al SUA la Bucureşti, Adrian Zuckerman. Acesta îşi va prezenta copiile scrisorilor de acreditare.

În 21 noiembrie, avocatul Adrian Zuckerman a primit votul Senatului american pentru postul de ambasador al SUA la Bucureşti. Zuckerman a emigrat în Statele Unite din România la vârsta de 10 ani şi vorbeşte fluent limba română. Zuckerman este un avocat admis în Baroul din New York în 1984 şi este partener în cadrul firmei internaţionale de avocatură Seyfarth Shaw LLP.

Anterior, Zuckerman a fost co-preşedinte pentru proprietăţi imobiliare şi servicii corporate la Epstein Becker & Green New York, iar înainte de aceasta a fost preşedinte pentru proprietăţi imobiliare la Lowenstein Sandler, LLP, New York. De asemenea, el a deţinut şi funcţia de judecător în cadrul Real Estate Board – New York.