Peste 300 de persoane au adunat împreună 100.000 de dolari la evenimentul de strângere de fonduri organizat de Romanian United Fund, care a avut loc la Chicago pe 5 decembrie.



Fondurile strânse de comunitatea din Statele Unite vor fi direcționate către proiectul Via Transilvanica. Via Transilvanica este o ruta de drumeție ce străbate 1.000 km din teritoriul țării, între Putna (Suceava) și Drobeta Turnu Severin.

Conform estimărilor, fiecare dolar donat pentru Via Transilvanica ar putea genera anual între 20 și 50 de dolari pentru comunitățile aflate pe traseul rutei, deci între 2 și 5 milioane de dolari în total.

Romanian United Fund (RUF) este un ONG al românilor din SUA, o platforma de fundraising 100% pass-through, ceea ce înseamnă că donațiile sunt integral direcționate proiectului beneficiar.

Pentru 2020, RUF propune comunităților române din SUA zece noi proiecte nonprofit românești care merită finanțare, în domenii diverse precum învățământ, sănătate și implicare civică.

Alte proiecte

„Avem obiective foarte mari”, a declarat Mihai Lehene, Președintele Romanian United Fund, într-un interviu acordat revistei „HORA în America”, una dintre publicațiile comunității românești din Statele Unite. „Comunitățile românilor din diaspora suferă din cauza unui deficit de coordonare și leadership, ca și din pricina absenței unor obiective ambițioase.”

Strângerea de fonduri a avut loc la Chicago

„În urma studiilor, am identificat zece direcții de acțiune pentru organizațiile românilor din diaspora. Trebuie să creăm un întreg ecosistem de instituții care să abordeze diferitele nevoi ale comunității: organizații filantropice precum RUF, dar și, poate mai important, rețele de difuzare de know-how, informații și de afaceri. La modul ideal, toate acestea trebuie să fie coordonate strategic la nivel internațional, cu sprijin din partea unor parteneri instituționali, după modelul diasporei irlandeze.”

Românii din America se implică în proiecte pentru România

Modelul irlandez invocat de antreprenorul româno-american este unul de mare succes. Primele 3 fonduri filantropice fondate de membrii comunității irlandeze din SUA au investit în patria-mamă peste 2 miliarde de dolari. Rețelele de business dezvoltate de companiile irlandezilor americani au investit, estimează antreprenorul, probabil de 100 de ori mai mult. „Dacă vom reuși să ajungem măcar la 1% din această sumă în următorul deceniu, cred că inițiativele noastre vor genera un impact real”, explică Lehene.

Primul proiect al RUF, lansat în această primăvară, a fost videoclipul viral “Așa a zis bunica” #asaazisbunica, un mesaj puternic de implicare civică transmis de diaspora din SUA alături de Mircea Bravo, care a adunat peste 1 milion de vizualizări.