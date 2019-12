Memorandum guvernamental pentru achiziția certificatelor de CO2 la CEO

La Ministerul Finanțelor a fost depus un memorandum de sprijinire a Complexului Energetic Oltenia, în vederea achiziției certificatelor de CO2.

Deputatul Dan Vîlceanu, președintele PNL Gorj, a declarat că este vorba de un Memorandum prin care va fi garantat de către guvern un împrumut cu dobândă mică de la Trezoreria statului, Banii vor fi folosiți exclusiv pentru plata certificatelor de CO2 la Complexul Energetic Oltenia. Memorandumul are deja toate avizele necesare de la ministerele de resort și va fi aprobat până la finalul acestui an de către guvern.

„Memorandumul a fost semnat de Ministerul Economiei, de către toate persoanele în drept. A ajuns la Ministerul de Finanțe și va primi avizele necesare. În cursul acestui an sau chiar în următoarea ședință de guvern va intra la aprobat. Este vital pentru Complexul Energetic Oltenia și banii vor fi utilizați pentru plata certificatelor de CO2“, a spus deputatul de Gorj, Dan Vîlceanu.

Nu este vorba de schema de sprijin

Mai mult decât atât, deputatul Vâlceanu a precizat că memorandumul pentru CEO nu este cel realizat în timpul guvernării Dăncilă. Acel Memorandum viza aprobarea unei scheme de sprijin acordată Complexului Energetic Oltenia, respectiv introducerea unei taxe în facturile la energie electrică, iar sumele de bani rezultate ar fi urmat să fie utilizate de Complexul Energetic Oltenia pentru plata taxei de poluare.

„Acest Memorandum este unul care va fi aprobat de guvern și nu cuprinde schema de sprijin propusă pe vremea guvernului Dăncilă. Spuneau la un moment dat că vor să introduce o taxă pentru certificatele de CO2 care să fie plătită în facturile populației. Nu este aceasta varianta pe care am găsit-o și pe care am inclus-o în acest Memorandum. Nu are legătură cu ce spunea PSD și cu ce vroia PSD să facă. Era o variantă cu taxa introdusă în facturile de energie electrică a populației. Este vorba de un împrumut din Trezorerie și nu din bănci. Este vorba de un împrumut pentru achitarea certificatelor de CO2: doar pentru anul 2019 va fi valabil acest împrumut“, a declarat deputatul Dan Vîlceanu.

Au nevoie de 1,6 miliarde de lei

Este de amintit că numai pentru energia electrică produsă în 2019, Complexul Energetic Oltenia are de achitat certificate de CO2 în valoare de 1,6 miliarde de lei. Companiile care utilizează combustibili fosili pentru a produce energie electrică sunt obligate de Uniunea Europeană să achite certificate de CO2. Prețul acestuia a depășit 24 – 25 de euro. Se achită certificate pe tona de CO2 emisă în atmosferă. În cazul neplății, se aplică penalizări pentru fiecare zi de întârziere.

Certificatele de CO2 aferente producției pentru anul 2019 trebuie să fie achitate până la finalul lunii aprilie 2020. Complexul Energetic Oltenia s-a împrumutat și anul trecut 500 de milioane de lei pentru a putea plăti taxa de poluare. Restul de bani au provenit din bugetul societății. În prezent, 53% din cifra de afaceri a Complexului Energetic Oltenia reprezintă plăți cu certificatele de CO2. Firma are 13.000 de salariați în județele Gorj, Dolj, Mehedinți și Brăila, unde este o termocentrală pe gaze care nu a funcționat niciodată şi care a fost preluată de către CEO.