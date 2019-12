Un grup de 13 angajaţi ai unei companii din Oradea au dat o mână de ajutor la finalizarea unor locuinţe pentru familii aflate în dificultate, atât pentru a marca Ziua Internaţională a Voluntariatului, 5 decembrie, cât şi sărbătoarea de Moş Nicolae.

„Darul de Sfântul Nicolae pe care cei de la compania Sykes din Oradea l-a făcut familiilor mai puţin norocoase a fost o zi de voluntariat la locuinţele acestora. Ei s-au transformat în ajutoarele lui Moş Nicolae, având şi ţinuta corespunzătoare, purtând căciuliţe roşii, fiind plini de energie şi de voie bună. Timp de o zi au lucrat la finisajele interioare a patru apartamente din cadrul proiectului „Locuinţe pentru un viitor sigur””, se arată într-un comunicat al Asociaţiei ‘Casă Dragă Casă’.

Proiect pentru nevoiași

Potrivit directorului de programe al asociaţiei, Emil Popa, cei 13 voluntari s-au încălzit, sâmbătă dis-de-dimineaţă, cu o cană de ceai şi s-au pus pe treabă. S-au distrat, au muncit şi s-au bucurat împreună de ajutorul pe care l-au putut oferi unor familii care aşteaptă de o viaţă să aibă o locuinţă sigură şi sănătoasă.

„Pentru noi, acţiunile de voluntariat prin intermediul companiei la care lucrăm sunt un prilej pentru a ne bucura împreună făcând fapte bune. În ciuda frigului de afară, bucuria colegilor mei a fost molipsitoare. Aş vrea să le mulţumesc pentru că au răspuns în număr mare chemării de a ajuta persoane în dificultate şi este o plăcere să fim de fiecare dată foarte bine primiţi de cei de la organizaţia ‘Casa Dragă Casă'”, a declarat Loredana Simion, voluntar.

Proiectul „Locuinţe pentru un viitor sigur”, destinat pentru 30 de familii care n-ar fi putut altfel obţine o locuinţă decentă, dar sigură, se va finaliza anul viitor. În cadrul acestui proiect au lucrat peste 2.000 de voluntari de toate vârstele atât din ţară, cât şi din străinătate.

Asociaţia ‘Casă Dragă Casă’, fosta organizaţie Habitat pentru Umanitate Beiuş, este o organizaţie creştin ecumenică, non-profit, care construieşte locuinţe pentru familii aflate în mare nevoie de un adăpost trainic şi sigur.

Istoria asociației

Asociaţia Habitat pentru Umanitate Beiuş a renunţat la statutul de afiliere cu Habitat for Humanity Romania şi Habitat for Humanity International şi nu va mai face parte din această reţea. Organizaţia din Beiuş îşi va continua activitatea sub noul nume – „Casă Dragă Casă” – şi are o nouă identitate de brand. Habitat Beiuş a fost filială a organizaţiei Habitat for Humanity în perioada octombrie 1996 – decembrie 2012, ulterior continuând colaborarea fără un contract de afiliere.

Adunarea Generală a asociaţiei, reunită la începutul acestui an, a decis extinderea obiectului de activitate pentru a putea ajuta o categorie cât mai largă de beneficiari.