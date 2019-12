Mama şi bunicul unei fetiţe de patru ani din Craiova reclamă că tocmai în dimineaţa de Moş Nicolae au avut parte de scenă şocantă la grădiniţă. Potrivit familei, fetiţa care poartă şi numele de Nicole nu a fost primită de educatoare în clasă, pe motiv că este un copil-problemă. Scena reclamată a avut loc la Grădiniţa cu program prelungit „Voiniceii” din Craiova, la clasa unui cadru didactic cu 40 de ani experienţă la catedră.

Conflictul a început cu ceva vreme în urmă

Familia copilei, care nu a mai ajuns să îşi serbeze ziua onomastică cu colegii, spune că de câteva luni încearcă să descopere ce se întâmplă cu cea mică, pentru că a început să refuze să mai frecventeze grădiniţa. În paralel, au apărut şi reclamaţii de la cadrele didactice de la clasă că este un copil-problemă, pentru că ar intra repede în conflict cu colegii de clasă.

„De câteva luni am probleme cu fiica mea, în sensul că din momentul în care intra pe poarta grădiniţei şi ajungea la ea la clasă, plângea foarte rău şi spunea că ea nu mai vrea să vină la grădiniţă. Este o grădiniţă pe care o frecventează de mult. A fost acolo şi la creşă şi nu înţelegem ce are. Au fost situaţii în care o luam cu mine la serviciu, pentru că îmi spunea întruna: doamna mă pedepseşte, domna mă ceartă, doamna mă pune în mijlocul clasei. Am încercat să discut cu educatoarele, să discut cu unii dintre părinţi şi cu directoarea. Am fost şi la psihologul grădiniţei, am fost şi la alt psiholog. Toţi îmi spun că nu are nimic copilul şi că problema este în grădiniţă”, spune mama fetiţei.

Cum a degenerat situaţia

Situaţia a degenerat însă şi mai mult chiar în dimineaţa de Moş Nicolae. Mama copilei spune că, după o discuţie cu un părinte, care reclama un conflict în care era implicată şi copila cu o zi înainte, educatoarea a făcut un scandal monstru şi apoi a închis uşa la clasă, spunând că nu o mai primeşte pe cea mică.

În această dimineaţă, am avut parte de o altă scenă dureroasă pentru copil. Pentru că este şi ziua ei, am luat prăjturele şi sucuri. Odată ce am ajuns în faţa clasei am înţeles că, în ziua anterioară a avut o dispută cu un băieţel, relatat de tatăl lui. Am rugat să discutăm după ce intră şi fetiţa la clasă. Am insistat că este ziua ei şi doamna educatoare mi-a spus că nu o interesează că este ziua ei. A spus ca să remediem situaţia, că ea este sătulă, că are tot felul de reclamaţii de la ceilalţi părinţi. Numai că reclamaţii mai sunt de la doi-trei părinţi. Şi niciodată nu am fost informaţi la timp de ce se întâmplă”, povesteşte mama fetei.

Fetiţa pusă în evidenţă în mod negativ de faţă cu colegii

Potrivit mamei, fetiţa de doar patru ani ar fi fost scoasă în dimineaţa de Moş Nicolae de educatoare în evidenţă în faţa celorlalţi colegi, ca un copil cu multe probleme. „Doamna eductoare a făcut un scandal monstruos cu fetiţa mea, de faţă cu ceilalţi copii. A spus tot felul de lucruri urâte, că nu ascultă, că se ridică de la masă. Sunt chestii tâmpite. Şi dacă le face, este datoria ei ca educatoare să mă sune şi să îmi spună. Lucrurile acestea nu se remediază de faţă cu toţi copiii şi părinţii. Nu este normal să o jignească în acest fel. Dacă are o problemă mă poate suna, că avem şase numere de telefon pe care putem să fim sunaţi”, a mai spus mama copilei.

Nu s-a ajuns la o înţelegere, aşa că mama spune că a fost trimisă afară cu copilul ca să îşi rezolve problemele.

„Doamna educatoare nu m-a lăsat să intru în clasă. Mi-a spus că pe ea nu o interesează că este ziua copilului. Mi-a spus că nu am voie să intru în clasă cu ea, să îmi rezolv problemele cu copilul afară. Că ea s-a săturat şi nu vrea să îşi bage concediu medical. Că are destule probleme. Are destui copii. Şi că ea nu vrea să aibă grijă de încă un copil care are probleme. Efectiv lucrurile acestea ni s-au spus. Copilul a început să plângă. Celălalt părinte a plecat, a lăsat lucrurile aşa cum sunt. Doamna a intrat în clăsă şi mi-a închis uşa”, a conchis mama fetei.

Cum a mai fost pedepsită copila?

Femeia a povestit că micuţa a mai avut parte şi de alte scene şocante. „Într-o zi a fost şicanată de colegi că eu ca mamă nu o iubesc, că nu vin să o iau la prânz şi o las la grădiniţă să doarmă. În replică, cea mică i-a dat unei colege cu pâine în ciorbă. Atunci când educatoarea a văzut-o a luat-o şi a pus-o în mijlocul clasei şi a lăsat-o nemâncată”, susţine mama fetei.



De altfel, bunicul fetiţei spune că de câteva luni se întâmplă ceva în clasa respectivă. „Am atras atenţia educatoarei că se întâmplă ceva în clasa respectivă. Copiii îşi dau chiloţeii jos şi arată… Se bat. Unde sunt doamnele? La cafea şi la televizor? Şi dacă le zicem ceva, se apără una pe alta. Lucrează în spirit de haită. Dacă era o situaţie normală în grădiniţă, nu se ajungea la acest scandal”, a spus bunicul fetei.

Educatoarea: Eu am intrat la copii în clasă

Educatoarea a recunoscut că a existat o discuţie între părinţi şi susţine că fetiţa de patru ani este un copil violent. Nu recunoaşte însă că i-a interzis să intre în clasă, ci doar că a intrat la clasă.



„A venit părintele căruia i-a strâns copilul de gât şi a venit să întrebe ce s-a întâmplat. Mama cu fetiţa erau lângă mine. şi nu aveam cum să evit situaţia. I-am spus aşa câteva. Nu a fost nici un conflict. Între copii a fost doar o discuţie contradictorie la masă. În timp ce se punea felul al doilea au început să discute contradictoriu despre Moş. Şi băieţelul a spus nu că şi la mine vine moşul şi ea a sărit şi l-a strâns de gât. Şi eu am spus că nu a fost conflict. Şi mama a început să spună că şi pe ea a bătut-o anul trecut, ceea ce nu era adevărat.

După care doamna a fost revoltată că am avut discuţia în faţa copilului. Şi i-am spus că aşa a fost, că părintele era grăbit. După care eu am intrat cu copii în clasă. După care mi-a spus: doamna Mariana, sărbători fericite! Şi a plecat”, susţine educatoarea.

Cum este descrisă fetiţa de 4 ani de reprezentanţii grădiniţei

Cadrul didactic susţine la rândul său că fetiţa s-a schimbat de câteva luni. „De acum două luni de zile venea plângând la grădiniţă, că nu i satisfăceau mofturile acasă. Că nu i se dădea guma. Apoi i-a dat guma şi lipea guma pe covor. Am luat cutia de gumă. Apoi au apărut alte situaţii. A fost consiliată şi de consiliera şcolară. A făcut mama cerere. A venit consiliera să o ia,: „nu vreau, nu vreau!”. Noi îi cunoaştem foarte bine şi ne pare rău că avem de a face cu astfel de oameni”, spune cadrul didactic. Educatoarea continuă argumentele împotriva preşcolarului.



„Părinţii au scris pe grupul de WhatsApp referitor la fetiţă. Doi-trei părinţi au mai scris. Dânsa şi-a mai cerut scuze că fetiţa ei a muşcat o altă fetiţă. Ea are nişte reacţii violente, necontrolate. Dacă noi stăteam la poveste şi dintr-o dată la o fetiţă, care este cuminte, i-a dat cu pumnul în burtă. Pictam, avea borcanul cu apă şi l-a luat şi l-a aruncat pe un alt copil. Are un fel de sadism. În loc să îşi ceară scuze, râde”, spune educatoarea.

Îi sare în ajutor şi directorul grădiniţei.

„Lucrurile acestea nu le acceptă părinţii şi de aici dă vină pe grădiniţă”, a spus managerul. De altfel, directorul unităţii spune că a primit solicitare din partea părinţilor de a muta copilul, dar că „nu se poate face acest lucru, pentru că grădiniţa are un regulament”