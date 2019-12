3 decembrie, Ziua Internaţională a Persoanelor cu Dizabilităţi

Ziua internaţională a persoanelor cu dizabilităţi este marcată în fiecare an la 3 decembrie, cu scopul de a promova şi implementa programele destinate îmbunătăţirii condiţiilor de viaţă pentru aceste categorii sociale defavorizate.

„Promovarea participării persoanelor cu dizabilităţi şi a conducerii acestora: luarea de măsuri în cadrul Agendei pentru Dezvoltare Durabilă 2030”

Tema aleasă în 2019 pentru Ziua internaţională a persoanelor cu dizabilităţi este „Promovarea participării persoanelor cu dizabilităţi şi a conducerii acestora: luarea de măsuri în cadrul Agendei pentru Dezvoltare Durabilă 2030” („Promoting the participation of persons with disabilities and their leadership: taking action on the 2030 Development Agenda”), menţionează site-ul ONU

Marcarea acestei zile are ca obiectiv promovarea unei mai bune înţelegeri în ceea ce priveşte problemele cu care se confruntă persoanele cu dizabilităţi şi susţinerea demnităţii, a drepturilor şi a bunăstării acestora. Este, totodată, o ocazie pentru o schimbare de atitudine faţă de aceste persoane, prin eliminarea barierelor în ceea ce priveşte implicarea lor în diverse sfere de activitate.



Convenţia ONU privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, semnată şi ratificată şi de România, reprezintă instrumentul de bază pe care fiecare stat membru în parte îl are la îndemână în scopul creării, prin implementarea la nivel naţional, a mecanismelor necesare respectării, promovării şi protejării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi, în cadrul unui sistem administrativ ce pune în prim plan nevoile acestor semeni ai noştri.

15% din populaţia lumii, trăieşte cu anumite forme de dizabilitate

Potrivit statisticilor ONU, peste 15% din populaţia lumii suferă de o formă de handicap, iar aproximativ 190 de milioane de persoane întâmpină serioase dificultăţi în lupta cu dizabilităţile. În plus, un sfert din populaţia globală este afectată direct de o formă de handicap, fie în calitate de îngrijitori fie membri de familie.