SUA: Un camion a fost răsturnat de vântul puternic

Un camion aflat în mers pe o şosea din Colorado, Statele Unite ale Amereicii, a fost răsturnat de vântul care a bătut o forță incredibilă. Locuitorii din statele New York, New Jersey și Connecticut s-au trezit luni cu un strat consistent de zăpadă așternut în curți, pe mașini şi pe şosele.

Pe cele trei aeroporturi din zona metropolei New York, cursele aeriene au întârzieri de până la 3 ore, iar transportul școlar a fost oprit după ora 16.00.