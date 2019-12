Amazon, criticat pentru ornamentele de Crăciun cu imagini din fostul lagăr de concentrare Auschwitz

Muzeul polonez a criticat aspru compania Amazon pentru comercializarea unor ornamente de Crăciun pe care apăreau imagini din tabăra de exterminare nazistă Auschwitz-Bikernay.

Amazon a retras de pe platforma sa mai multe produse prezentate drept ”ornamente de Crăciun” care reprezentau imagini de la Auschwitz. Decizia a fost luată după ce Muzeul memorial din Polonia a cerut în repetate rânduri acest lucru, acuzând compania de lipsă totală de respect.

Selling "Christmas ornaments" with images of Auschwitz does not seem appropriate. Auschwitz on a bottle opener is rather disturbing and disrespectful. We ask @amazon to remove the items of those suppliers. https://t.co/0uG2JG558e pic.twitter.com/ucZoTWPk1W