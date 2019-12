1 Decembrie-Ziua Națională a României, semnificație și istoric

Azi este Ziua Națională a României. Sărbătorim 101 ani de la unirea provinciilor românești Bucovina, Basarabia și, în cele din urmă Transilvania, într-un singur stat: România.

Sărbătoarea de azi își are rădăcinile la 1 decembrie 1918, când a fost convocată, la Alba Iulia, Adunarea Naţională a Românilor, lucrările finalizându-se cu hotărârea de unire necondiţionată a Transilvaniei cu România, votată în unanimitate.

Acest act a avut loc după ce, la data de 27 martie 1918, respectiv 28 noiembrie 1918, organele reprezentative ale Basarabiei şi Bucovinei au votat unirea.

La 1 decembrie 1918, politicianul Vasile Godiş a citit rezoluţia Unirii:

„Adunarea națională a tuturor românilor din Transilvania, Banat și Țara Ungurească, adunați prin reprezentanții lor îndreptățiți la Alba Iulia în ziua de 18 noiembrie/1 decembrie 1918, decretează unirea acelor români și a tuturor teritoriilor locuite de dânșii cu România. Adunarea proclamă îndeosebi dreptul inalienabil al națiunii române la întreg Banatul, cuprins între Mureș, Tisa și Dunăre”.

Legea Unirii a fost ratificată prin decret de lege, la 11 decembrie 1918 de către regele Ferdinand, fiind votată de Adunarea Deputaţilor în şedinta din 29 decembrie 1919.



660 de manifestări în prezent în toată țara



Marea Unire este marcată azi prin 660 de evenimente la nivel național care cuprind ceremonii militare organizate de către oficiali, depuneri de coroane și jerbe de flori la monumentele eroilor. De asemenea, românii sărbătoresc ziua de 1 Decembrie și prin concerte de muzică populară în aer liber, unde se consumă preparate tradiționale. Nu în ultimul rând, patrioții arborează cu mândrie tricolorul, simbol al Unirii din 1918 și al solidarității naționale.

În prezent, data de 1 Decembrie este sărbătoare publică, românii amintindu-și an de an de lupta asiduă pe care au dus-o strămoșii lor pentru a aduce poporul sub același steag.

Este un moment solemn, dar și de bucurie, care le oferă oamenilor ocazia de a se reconecta la valorile naționale și la spiritul neamului.

1 decembrie serbat ca Ziua Națională a României din 1990

1 decembrie nu a marcat mereu Ziua Națională, ci fost promulgată în 1990 de fostul președinte Ion Iliescu și publicată în Monitorul Oficial nr. 95 din 1 august al aceluiași an. În trecut, între 1866 și 1947, românii sărbătoreau Ziua Națională pe 10 Mai, dată la care Prințul Carol de Hohenzollern-Sigmaringen și-a depus în anul 1866 jurământul în față adunării reprezentative a Principatelor Române Unite. Tot pe 10 mai a fost proclamată și independența României din 1877.