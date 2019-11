Gorjenii au ieșit la vot de la prima oră

Gorjenii au ieșit duminică în număr mare la urne. Un procent de 3,79% (11.305 de persoane) dintre alegătorii cu drept de vot din județul Gorj votaseră până la ora 9.00.

În Gorj, au fost deschise 331 de secții și înscriși pe listele permanente 297.634 de alegători. Au votat, până la ora 9.00, 9.566 de persoane pe listele permanente, 1.737 pe listele speciale și două persoane cu ajutorul urnei mobile. Procentul prezenței la urne la ora 9.00 era de 3,79%, peste media pe țară și mai mare decât cel înregistrat la aceeași oră în primul tur de scrutin al alegerilor prezidențiale.

De asemenea, la ora 10.00 votaseră 20.463 de gorjeni pe listele permanente și 3.076 pe listele speciale. În plus, 19 persoane au votat cu ajutorul urnei mobile. În total, până la ora 10.00, în județul Gorj își exprimaseră votul 23.558 de persoane, respectiv un procent de 7,91%.

Localitățile cu procente mari

Localitatea cu o prezență bună la urne încă de la primele ore ale dimineții a fost Bălănești, satul Voiteștii din Vale. Aici votaseră la ora 10.00 peste 20% dintre cei peste 500 de alegători înscriși pe listele permanente. De asemenea, în comuna Godinești, în satul Pârâu de Vale, votaseră aproape 24% dintre alegătorii arondați secției, care a fost deschisă în şcoala din localitate. Și la Târgu Cărbunești, la Secția de la Școala Pojogeni, votaseră până la ora 10.00 aproape 20% dintre alegătorii cu drept de vot. Totodată, procente de aproape 15% s-au înregistrat și în două secții din comuna Runcu. Este vorba de secțiile din satele Runcu și din Bâlta. Prezența la urne, la ora 13.00, era de peste 24%. Se prezentaseră la vot peste 73.000 de alegători. Peste 9.200 din voturi erau la ora 13.00 pe liste speciale. Cea mai mare prezență la urne după ora 13.00 era la Godinești, în satul Pârâu de Vale, unde se înregistra un procent de aproape 60%.

Politicieni la urne

Și politicienii au mers la vot. Reprezentanții PSD Gorj au votat după următorul program: liderul PSD Gorj, Mihai Weber, a votat la Liceul Tehnic nr. 2. Cosmin Popescu, președintele Consiliului Județean Gorj, a votat la Școala din cartierul Romanești, iar senatorul Florin Cârciumaru la Școala din cartierul Vădeni. De asemenea, președintele PNL Gorj, deputatul Dan Vîlceanu, a votat la ora 9.00, la secția din incinta Liceului Teologic Târgu Jiu, iar primarul municipiului Târgu Jiu, Marcel Romanescu, a votat la ora 9.30, la Secția nr. 1 de la Universitatea „Constantin Brâncuși“. Nu în ultimul rând, primarul din Motru, Gigel Jianu, a votat la Secția de la Casa de Cultură din municipiu.

Liderul PNL Gorj, Dan Vîlceanu, a îndemnat alegătorii să iasă la vot

Liderul PNL Gorj, Dan Vîlceanu, a votat de dimineață și a îndemnat alegătorii să iasă la vot. „Eu am votat Pentru „O Românie Normală“ și știți acest lucru. Îmi doresc ca țara mea să își continue parcursul european și să se dezvolte. Nu vă spun cu cine să votați, ci să votați! Mergeți la urne, pentru că este esențial să vă exprimați votul. În România, PSD-ului i-a convenit absența masivă la vot, pentru că, dacă oamenii stăteau acasă, PSD lua procente uriașe și conducea în continuare. Suntem încurajați de semnalul pe care-l dau românii din străinătate. Aceltia sunt cu sufletul acasă și au înțeles importanța exercitării dreptului la vot. Votați!“, a declarat deputatul Dan Vîlceanu, președintele PNL Gorj.

Marcel Romanescu, primarul municipiului Târgu Jiu, a votat cu gândul la românii plecați în afara țării

Marcel Romanescu, primarul municipiului Târgu Jiu, a declarat că a votat cu gândul la românii plecați în afara țării: „Am votat rațional! Am votat pentru o Românie normală, a bunului-simț, a oamenilor care muncesc. Am votat pentru ca drepturile acestor oameni să fie respectate. Am votat cu gândul la frații noștri care au fost obligați să ia drumul străinătății, să le netezim drumul spre casă. Am votat împotriva corupției, a imposturii și ipocriziei politice. Am votat pentru că vreau acolo, la conducerea țării, oameni care să mă reprezinte, iar eu nu mă simt reprezentat de oamenii votați din penitenciare sau din cartierul Meteor. Am votat, ca și voi, pentru a ne apropia, din nou, de statele civilizate ale lumii“, a spus Marcel Romanescu, liderul PNL Târgu Jiu.

Deputatul Mihai Weber, președintele PSD Gorj, a spus că a votat un președinte pentru toți românii

La rândul său, președintele PSD Gorj, deputatul Mihai Weber, a spus că a votat un președinte pentru toți românii. „Am votat pentru un președinte al tuturor românilor, care să fie onest și să aibă curajul de a se lupta pentru ca România să nu mai fie tratată ca o țară de mâna a doua în Uniunea Europeană. Am votat împotriva austerității și pentru un președinte care să aibă grijă ca toți românii să trăiască în bunăstare, având siguranța zilei de mâine“, a spus liderul PSD Gorj, deputatul Mihai Weber.