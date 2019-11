Ameninţare electorală: „A vrut să-mi arate cât o are de mare“

Al doilea tur al alegerilor prezidenţiale de ieri a fost marcat de câteva incidente care s-au lăsat cu dosare penale. Doi oameni au murit în faţa secţiei de votare. Iată, mai jos, o scurtă trecere în revistă a ceea ce s-a întâmplat ieri.

Dolj: Doi bătrâni au făcut infarct şi au murit în faţa secţiei de votare

Doi bătrâni din judeţul Dolj au murit ieri, după ce au făcut infarct în faţa secţiei de votare. Ion Marin, de 80 de ani, din comuna Amărăştii de Sus, nu apucase să-şi exercite dreptul de vot. Omului i s-a făcut rău chiar în faţa secţiei, după cum spune primarul Valentin Roşiu. „A urcat scările la secţia de votare şi a căzut. A venit SMURD-ul, au încercat să-l resusciteze, dar nu s-a mai putut face nimic. S-a constatat decesul“, a precizat primarul.

Şi la Apele Vii a avut loc un eveniment tragic. „Este vorba despre unchiul meu, Ilie Ionescu, de 82 de ani. El era cardiac de ceva vreme. În ultimul an l-am dus la spital de vreo zece ori. Nu s-a putut opera, pentru că nu suporta anestezia. Nu erau decât vreo 50 de metri între locuinţa lui şi secţia de votare. De dimineaţă m-am întâlnit cu el, l-am salutat, iar puţin mai târziu a căzut în faţa căminului cultural, la secţia de votare. Nu apucase să voteze, a făcut infarct“, a precizat Augustin Stanciu, primarul comunei Apele Vii.

Dosar penal pentru fals în înscrisuri la Izvoare

Poliţiştii din Dolj au întocmit un dosar penal pentru fals în înscrisuri sub semnătură privată la procesul de vot de la Izvoare. Un bărbat ar fi solicitat urna mobilă în numele altei persoane. „Poliţiştii Secţiei nr. 7 Poliţie Rurală Pleniţa s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că un bărbat de 47 de ani, din Izvoare, ar fi întocmit şi semnat o cerere pentru solicitarea urnei mobile, în numele unui bărbat de 73 de ani, din aceeaşi localitate, pentru ca acesta să poată vota la alegerile prezidenţiale.

În cauză, poliţiştii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată, fiind efectuate cercetări în vederea clarificării stării de fapt“, a anunţat IPJ Dolj.

Un membru USR a depus plângere penală pentru că ar fi luat bătaie de la un angajat al Primăriei Ţuglui

Adrian Ţiţirigă, membru al USR Dolj, a depus o plângere penală împotriva unui angajat al Primăriei Ţuglui, pentru că ar fi fost agresat de acesta în faţa secţiei de votare. „Am fost agresat în faţa secţiei de votare de un angajat al primăriei, pentru că l-am fotografiat când a adus oamenii la vot. Am făcut poze cu oamenii care coborau din maşina lui. Din păcate, este verişor primar cu mine. A venit la mine, m-a înjurat, l-am înjurat şi eu. Mi-a dat câţiva pumni. Am depus plângere“, a declarat Adrian Ţiţirigă. Reprezentanţii IPJ Dolj au precitzat că în cauză s-a întocmit un dosar penal pentru loviri şi alte violenţe şi se fac cercetări.

Olt: Dosar penal pentru amenințare în urma unui incident într-o secție de votare din Balș

IPJ Olt a întocmit dosar penal și face cercetări pentru amenințare după ce o femeie a reclamat că a fost victima unei agresiuni verbale în secția de votare în care este membră a comisiei electorale.

Reprezentanta PNL în cadrul Secției de votare nr. 70 din orașul Balș, județul Olt, a sunat la 112 în cursul zilei de duminică, 24 noiembrie 2019, anunțând că a fost amenințată de un bărbat care i-a adresat și cuvinte jignitoare. Ioana Olaru (34 de ani) spune că a asistat la un episod inexplicabil în momentul în care în secția de votare a intrat bărbatul pe care îl acuză de amenințare și care a votat pe lista suplimentară, fiind din Slatina.

„M-a amenințat în secția de votare“

Bărbatul ar face parte din echipa de campanie a președintelui PSD Balș, Rotea Cătălin, iar în această campanie cele două tabere ar mai fi avut și alte întâlniri tensionate. „Un domn pe nume Truică Liviu Robert, însoțit de domnul Rotea Cătălin, m-a amenințat în secția de votare, spunându-mi că are o problemă cu mine și încă una mare și, arătând către organele genitale, că vrea să-mi arate cât de mare o are. Domnul este din Slatina, a venit la Secția nr. 70 Balș și a votat pe suplimentare. A intrat, m-a bârfit cu ei, s-a uitat foarte fix și urât la mine, m-a întrebat de ce sunt așa și mi-a spus că are o problemă, una foarte mare. L-am întrebat cât de mare și mi-a arătat către organele genitale și m-a întrebat dacă vreau să-mi arate cât de mare e problema, că-mi arată“, a declarat femeia.

„A spus că-mi face plângere penală pentru hărţuire“

După acest schimb de replici, femeia i-ar fi urmărit pentru ca să ştie, spune aceasta, unde să le spună polițiștilor că pot fi găsiți. „Soția lui Rotea mi-a spus că-mi face mie plângere penală pentru hărțuire. De fapt, eu m-am dus după ei să văd încotro se duc ca să pot să spun la poliție. S-au dus în sediul PSD toți și acolo am așteptat și eu poliția, lângă sediul lor“, a completat femeia. Reprezentantul IPJ Olt, purtătorul de cuvânt Cristian Grigorescu, a confirmat că în acest caz a fost întocmit un dosar penal pentru amenințare. Bărbatul învinuit nu a putut fi contactat pentru a explica cele întâmplate.

Primarul şi viceprimarul din Potcoava, cercetați pentru coruperea alegătorilor

Primarul şi viceprimarul din oraşul Potcoava, judeţul Olt, sunt cercetați pentru coruperea alegătorilor. Edilul Manuel Enăchioaia şi viceprimarul Tiberiu Guianu au fost reclamați prin 112 că au pus la dispoziție mașini și la înțelegere cu liderii romilor din localitate îi scot pe membrii etniei din case și îi transportă la vot.

Purtătorul de cuvânt al IPJ Olt, Cristian Grigorescu, a confirmat faptul că pe numele celor doi s-a deschis dosar penal pentru coruperea alegătorilor.

„În această dimineaţă (ieri -n.r.), în jurul orei 10.00, polițiștii din cadrul Poliției orașului Potcoava au fost sesizaţi prin apel SNUAU 112 cu privire la faptul că primarul şi viceprimarul orașului Potcoava oferă bani cetățenilor pentru a merge la vot.

La faţa locului s-a deplasat echipa operativă din cadrul IPJ Olt și Poliției Potcoava, întocmind dosar de urmărire penală pe numele celor doi, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de coruperea alegătorilor“, a anunţat IPJ Olt.

Gorj: Anchetă privind folosirea ilegală a urnei mobile, la Fărcășești

Poliția din Rovinari a început verificări cu privire la o posibilă fraudă electorală în comuna gorjeană Fărcășești. Ca urmare a apariției în mass-media a informației că o femeie, care ar fi solicitat urna mobilă, ar fi fost văzută la cumpărături, polițiști din cadrul Poliției Orașului Rovinari fac verificări, la finalizarea cărora vor fi făcute publice informațiile constatate.