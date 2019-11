Dosar penal pentru amenințare în urma unui incident într-o secție de votare din Balș

IPJ Olt a întocmit dosar penal și face cercetări pentru amenințare după ce o femeie a reclamat că a fost victima unei agresiuni verbale în secția de votare în care este membră a comisiei electorale.

Reprezentanța PNL în cadrul secției de votare nr. 70 din orașul Balș, județul Olt, a sunat la 112 în cursul zilei de duminică, 24 noiembrie 2019, anunțând că a fost amenințată de un bărbat care i-a adresat și cuvinte jignitoare. Ioana Olaru (34 ani) spune că a asistat la un episod inexplicabil în momentul în care în secția de votare a intrat bărbatul pe care îl acuză de amenințare și care a votat pe lista suplimentară, fiind din Slatina.

„A vrut să-mi arate cât o are de mare”

Bărbatul ar face parte din echipa de campanie a președintelui PSD Balș, Cătălin Rotea, iar în timpul acestei campanii cele două tabere ar mai fi avut și alte întâlniri tensionate. „Un domn pe nume Truică Liviu Robert, însoțit de domnul Rotea Cătălin, m-a amenințat în secția de votare, spunându-mi că are o problemă cu mine și încă una mare și arătând către organele genitale că vrea să-mi arate cât de mare o are. Domnul este din Slatina, a venit la secția nr. 70 Balș și a votat pe suplimentare. A intrat, m-a bârfit cu ei, s-a uitat foarte fix și urât la mine, m-a întrebat de ce sunt așa și mi-a spus că are o problemă, una foarte mare. L-am întrebat cât de mare și mi-a arătat către organele genitale și m-a întrebat dacă vreau să-i arăt cât de mare e problema, că-mi arată“, a declarat femeia.

„A spus că-mi face plângere penală pentru hărţuire”

După acest schimb de replici, femeia i-ar fi urmărit pentru a ști, spune aceasta, unde să le spună polițiștilor că pot fi găsiți. „Soția lui Rotea mi-a spus că-mi face mie plângere penală pentru hărțuire. De fapt, eu m-am dus după ei să văd încotro se duc, să pot să spun la poliție. S-au dus în sediul PSD toți și acolo am așteptat și eu poliția, lângă sediul lor“, a completat femeia. Reprezentantul IPJ Olt, purtătorul de cuvânt Cristian Grigorescu, a confirmat că în acest caz a fost întocmit un dosar penal pentru amenințare. Bărbatul învinuit nu a putut fi contactat pentru a explica cele întâmplate.