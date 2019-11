Astăzi este Ziua internaţională de prevenire a abuzului asupra copilului

Ziua internaţională de prevenire a abuzului asupra copilului („World Day for Prevention of Child Abuse”) este marcată în fiecare an la 19 noiembrie. Tema din acest an aleasă pentru marcarea acestei zile este: „Luaţi măsuri şi preveniţi abuzurile asupra copiilor” („Take action and prevent child abuse”).

Instituită în 2000, de către The Women’s World Summit Foundation (WWSF), pentru a mobiliza guvernele şi comunităţile să ia măsuri pentru prevenirea abuzului asupra copiilor, Ziua internaţională de prevenire a abuzului asupra copilului a devenit un eveniment tot mai cunoscut în fiecare an.

În 2011, cu prilejul acestei zile, a fost lansată campania „19 zile de acţiuni pentru prevenirea abuzului şi violenţei împotriva copiilor şi tineretului”, care s-a desfăşurat în perioada 1-19 noiembrie. În anii următori, campania a fost reluată.

Abuzul în rândul copiilor, în special abuzul sexual, este o problemă universală şi alarmantă, iar atenţia sporită şi abilităţile de protecţie eficiente, alături de măsurile de prevenire sunt necesare la nivel familial, local, naţional şi internaţional, conform theforeveryears.wordpress.com.