Un deputat USR a sesizat CNCD în urma declaraţiilor făcute de Lia Olguţa Vasilescu

„Prin afirmaţia (…) ‘domnul Klaus Iohannis cred că se vede deja şef de lagăr de concentrare şi reeducă acolo PSD-iştii’ nu am vrut, sub nicio formă, să lezez sentimentele comunităţii evreieşti, care a fost cea mai afectată de crimele şi ororile perioadei naziste. Dacă cineva a înţeles alt lucru, îmi cer scuze public! Am vrut doar să apăr sentimentele a peste două milioane de membri şi simpatizanţi PSD care nu trebuie să fie consideraţi vinovaţi că votează cu un partid democratic! Dezbaterile electorale trebuie să aibă limite şi eu sunt prima care îmi cer scuze dacă se consideră ca s-a ajuns prea departe”, a scris ea.