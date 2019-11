Ana Birchall dezvăluie presiunile făcute asupra ministerului Justiției și o acuză pe Viorica Dăncilă de „o nouă minciunică”

„Aseară am mai citit o încă minciunică a doamnei Dăncilă cum că nu avea de unde să știe de nenorocirile găsite la Ministerul Justiției, de modificările toxice făcute în ”Comisia specială Iordache”, de asaltul și asediul la care am fost supusă eu și Ministerul Justiției.

Dancilă a afirmat cu nonsalanță și tupeu maxim că „Doamna Birchall să spună la ce face referire, eu nu am de unde să știu”.

Păi doamna candidat Dăncilă, nu ar fi mai bine să le spuneți dvs. românilor dacă ați avut sau nu discuții cu mine (unele chiar în ședințele de guvern), pe următoarele probleme din justiție, cu titlu de exemplu: