Dispar medicii veterinari

În zece ani, numărul medicilor veterinari concesionari, singurii care execută vaccinările obligatorii, supraveghează sănătatea animalelor plus alte atribuții, s-a redus cu aproape două treimi în județul Olt. Fenomenul „depopulării“ continuă. Statul le plătește foarte puțini bani, iar tehnicienii nu mai sunt interesați de meserie, spune șeful Colegiului Medicilor Veterinari din Olt.

În patru luni, președintele Colegiului Medicilor Veterinari Olt, dr. Ion Bozgă, a semnat 22 de recomandări medicilor care au ales calea străinătății. În județul Olt, în cele 112 localități, mai sunt doar 44 de medici veterinari concesionari, în condițiile în care, cu zece ani în urmă, numărul acestora era de trei ori mai mare. Contractele lor cu statul înseamnă, de la an la an, mai puțin, în condițiile în care serviciile le sunt plătite la tarifele din 2013, iar efectivele de animale din gospodăriile populației s-au redus constant. Cine rămâne o face din dragoste pentru meserie și poate pentru că mai are și alte surse de venit, spune președintele Colegiului Medicilor Veterinari Olt, dr. Ion Bozgă.

Cât de reală mai este supravegherea pestei porcine

Lipsa medicilor concesionari, dublată de măsurile inadecvate ale șefilor ANSVSA, sau de lipsa acestor măsuri, au făcut ca pesta porcină africană să se extindă la nivelul întregii țări, cu consecințe devastatoare. L-am întrebat pe dr. Bozgă dacă este posibilă, în acest context, aplicarea măsurii de supraveghere sanitară-veterinară a sacrificării porcilor din gospodării, stabilită în urmă cu doar câteva zile al nivelul ANSAVA.

„Nu e posibil. E la fel de posibil ca și eutanasierea porcilor din gospodăriile populației, când au introdus-o imediat după 2008. Nu se poate aplica. În România, oamenii taie la țară porcul și vin după aceea pentru examenul trichineloscopic. Dacă observăm noi ceva care nu e în ordine, atunci mergem și vedem. Imaginați-vă că în trei zile se taie 3.000 de porci. Într-o localitate e un medic și cel mult un tehnician. Examenul trichineloscopic se face la sediu, cum să te duci și să vezi, ce? După ce a sacrificat porcul să-l examinezi? Asta se face numai în abatoare. Acolo se face sub supraveghere strictă sanitar-veterinară, pentru că tot ce se sacrifică în abatoare merge în consum public, ce sacrifică omul acasă consumă el cu familia, își asigură responsabilitatea“, spune medicul.

El a insistat asupra faptului că nici nu ar avea cine să facă acest lucru, având în vedere că zone întregi din România sunt astăzi descoperite.

Ce face un medic veterinar

Medicii veterinari concesionari și cei de liberă practică sunt singurii care aplică măsuri de prevenire a bolilor la animale și de tratare a acestora. Pe lângă serviciile pe care le prestează contra cost și îi taxează pe proprietari – iar acestea, la țară, sunt deosebit de puține – medicii concesionari primesc, în baza unui constract cu statul, sume de bani pentru vaccinările profilactice și alte activități prevăzute în contractul de concesiune. S-a ajuns, însă, la situația în care un astfel de contract înseamnă 8.000 – 9.000 de lei pe an, o sumă pe care medicul o cheltuieşte într-o lună. Mulți nu-și permit să angajeze tehnicieni veterinari. Din acest motiv și meseria de tehnician veterinar a devenit una pe cale de dispariție.

„În prezent, nu mai sunt zece angajați în tot județul Olt. Vă dați seama? Va fi o problemă. Nu mai face niciun liceu așa ceva. În Slatina e desființat, Caracalul, la revedere, de unde să-i iei pe ăștia? Asta a urmat, dacă de câțiva ani de zile serviciile sunt subfinanțate, oamenii se reprofilează, pleacă și nu mai revin“, a mai spus dr. Bozgă.

Medicii veterinari pleacă în străinătate

Medicii iau calea străinătății, în țări ca Anglia sau Germania. În Anglia câștigă 3.000 lire/lună, bani din care pot face, lejer, și economii. Dar și tehnicienii au plecat, mai spune dr. Bozgă.

„Mai avem 44 de medici, dar și ăștia pleacă. Nu se mai duc să liciteze, le expiră contractul și abandonează. Unele localități sunt descoperite. Ei nu le iau și nu poate să-i oblige nimeni, pe banii lor, să asigure asistență. Nu vă dați seama? Trebuie să ai cadru mediu, să-l angajezi, tehnician sau asistent, și ăla trebuie plătit lunar. La 60 de zile nu l-ai plătit, intri în incidență și ai probleme. (…) S-au dus în Anglia, Germania, fac orice, numai… Asistenta mea, soția preotului, este în Germania, îngrijește doi bătrâni de 86 de ani, în cărucior. 30 de zile stă acolo, 30 stă aici. Când au văzut că nu mai sunt, într-un an, încasări mai mari de 8.000 – 9.000 de lei pe an… Banii ăia îi cheltuieşti într-o lună. Sistemul a fost lăsat intenționat, de trei ani m-am chinuit să conving prostovanii din parlament. Câtă umilință ca să-i conving. Am vrut să angajez un tehnician veterinar, nici unul n-a vrut să vină. Dom’ne, nu mai intrăm noi în curte, să ne muște câinii, să ne-njure lumea, să… Nu mai vor“, a mai spus dr. Bozgă.

Veniturile la cabinet, asigurate din ce în ce mai greu

Medicul concesionar care are în grijă Slătioara, Găneasa și Curtișoara, dr. Vasilica Toader, spune, la rândul său, că e din ce în ce mai greu să asigure venituri la cabinet. Tarifele sunt cele din 2013, în condițiile în care efectivele de animale s-au înjumătățit în doar câțiva ani sau chiar mai rău. În aceste condiții, i se pare imposibilă perspectiva de a nu se reveni asupra măsurii supravegherii sacrificării porcilor.

„Eu, cel puțin, am mai mulți tehnicieni. Am unul pe localitate, dar în condițiile în care oamenii taie în perioada respectivă 1.000 și ceva de porci, nu avem unde să ne împărțim. Sunt zilele puternice, cea de Ignat, în care am avut 190 de porci. Noi nu avem cum să ne împărțim: or să stăm la dispensar, să executăm examenul de trichină, or să mergem la proprietari. N-am putea să facem programări nici în cel mai fericit caz. După părerea mea, nu se poate aplica. Oamenii n-or să stea după noi, nici n-am discutat, pentru că n-am fost încă instruiți, chemați la ședință, doar ce am citit în mass-media. Ne-ntreabă oamenii, dar noi îi liniștim, pentru că sigur-sigur se va renunța la măsură, cum se va renunța și la cealaltă măsură care am înțeles că a apărut, prin care omul este obligat să crească cel mult cinci porci. Dacă luăm în considerare că poate să aibă trei scroafe și pot să fete zece purcei, deja ne-am făcut cu 30 și ceva de porci într-o curte, nu avem cum, o să pice, cred“, a declarat dr. Toader.