Formaţiunile de corali din Marea Caraibilor, distruse rapid de o boală

O boală letală distruge formaţiunile de corali din Marea Caraibilor cu o viteză fără precedent.

Experții avertizează că afecțiunea ar putea să ducă la dispariția aproape totală a recifului Mesoamerican, un arc de peste o mie de kilometri de corali împărțit de Mexic, Belize, Guatemala și Honduras, potrivit The Jakarta Post.

Reciful Mesoamerican este al doilea ca mărime din lume, după Marea Barieră de Corali. Cunoscute drept „păduri tropicale subacvatice“, recifele joacă un rol cheie în susținerea pescuitului.

Boala se manifestă la corali prin pierderi rapide de ţesut

Cercetătorii îndepărtează specimenele bolnave. Ei speră că vor putea împiedica transmiterea bolii şi că vor salva coralii încă sănătoşi.

Boala se manifestă la corali prin pierderi rapide de ţesut şi apare sub forma unor mici pete albe pe corpul coralilor. Acestea se extind apoi rapid, lasând coralii complet albi şi lipsiţi de viaţă.

„Nu am mai văzut vreodată ceva care să afecteze atât de multe specii, atât de rapid şi atât de puternic. Practic, coralii se lichefiază din interior spre exterior“, a declarat Marilyn Brandt de la University of the Virgin Islands, unul dintre cercetătorii implicaţi în efortul de a salva coralii.

Recifele de corali susţin viaţa a mii de specii de plante acvatice

Coloniile de corali, care acoperă aproximativ 1% din suprafaţa terestră, se dezvoltă pe fundul marin. Acestea devin ecosisteme pentru numeroase specii de vieţuitoare subacvatice. Recifele de corali susţin viaţa a mii de specii de plante acvatice, peşti şi nevertebrate marine. Acestea sunt şi o importantă atracţie turistică.

Recifele reprezintă şi o barieră naturală împotriva inundaţiilor aduse de furtuni, preîntâmpinând, conform calculelor, producerea unor pagube anuale de peste 1,8 miliarde de dolari în zonele de coastă ale SUA şi protejând vieţile şi proprietăţile a peste 18.000 de americani, conform unui raport U.S. Geological Survey.