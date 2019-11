Amazon construiește cel mai mare centru pentru oamenii străzii

Amazon a anunțat în 2017 că va construi un centru cu 8 etaje pentru familiile fără adăpost, chiar în centrul orașului Seattle. De fapt, compania va transforma una din clădirile de birouri, achiziționată în 2014, într-un adăpost pentru oamenii străzii.

Vor exista 30 de camere private pentru familii, o zonă de joacă pentru copii, o sală comună, o cantină și băi individuale. Amazon nu va percepe chirie și s-a angajat că va plăti toate utilitățile.

Seattle a devenit extrem de atractiv

Seattle a devenit extrem de atractiv pentru oamenii aflați în căutarea unui loc de muncă, și asta datorită faptului că în oraș se află atât sediul central al Amazon, dar și al altor companii tehnologice. Migrația forței de muncă a condus la creșterea chiriilor, iar acest lucru a afectat în primul rând oamenii săraci.

Cu o populație de peste 600.000 de locuitori, Seattle are în prezent peste 12.000 de oameni fără adăpost, potrivit Daily Mail. Rezolvarea acestei probleme a devenit una din prioritățile primăriei. Dar Amazon a dorit să se implice și să rezolve această criză. Împreună cu The Fairmont Olympic Hotel, care a donat mobilier (paturi, scaune etc.) pentru cele 30 de camera, și organizația non-guvernamentală Mary’s Place, care va suporta chetuielile de personal de întreținere, compania va oferi un acoperiș deasupra capului celor care trăiesc pe străzi.

Gigantul de retail online promite că va deschide ușile centrului în 2020 și va fi cel mai mare din statul Washington. Cu toate acestea, va găzdui doar 275 de persoane pe noapte, adică o mică parte din populația fără adăpost din zonă.

Valentina Grădinaru