Memorandumul 5G semnat între România și SUA a fost desecretizat

Memorandumul privind securitatea rețelelor 5G, semnat în data de 20 august între Guvernele României și SUA, a fost desecretizat și publicat în data de 1 noiembrie pe site-ul Ministerului Comunicațiilor, după eșecul organizării în acest an a licitației 5G, potrivit hotnews.

Publicarea documentului a fost anunțată de ministrul interimar al Comunicațiilor, Alexandru Petrescu, într-un răspuns către un text publicat pe blogul său de analistul telecom Nicolae Oacă și după ce, președintele ANCOM, Sorin Grindeanu, a spus recent către media că documentul are un regim strict secret.

Media a insistat încă de la momentul semnării ca acest Memorandum să fie publicat, și deși președintele Iohannis a dat asigurări atunci că acest lucru se va face, documentul a întârziat să apară. În repetatele solicitări ale media, diverși oficiali au precizat că Memorandumul nu conține referire la China, țară aflată în plin război comercial cu SUA, sau la interzicerea gigantului chinez Huawei, principalul producător de tehnologie 5G la nivel mondial.

Memorandumul nu spune nimic despre „evitarea riscurilor de securitate care însoțesc investițiile chineze în rețelele de telecomunicații 5G” așa cum se arăta în declarația comună semnată în 20 august de președintele României, Klaus Iohannis și cel al SUA, Donald Trump, formulările din Memorandum lăsând cumva ca acest mesaj să se citească printre rânduri.

În Memorndum se vorbește despre nevoia de securitate a rețelelor 5G (a cincea generație de comunicații wireless) ca punct vital pentru prosperitatea și securitatea națională a celor două state, în condițiile în care această tehnologie va fi la baza a numeroase noi aplicații, inclusiv servicii critice către populație.

În mod concret, Guvernul României și al SUA susțin însă nevoia respectării unor criterii criterii de evaluare riguroasă care ar trebui făcută furnizorilor de tehnologie 5G.

Astfel, evaluarea riguroasă a furnizorilor ar trebui să includă următoarele elemente:

– Dacă furnizorul este, în lipsa pârghiilor juridice, sub controlul Guvernului unui alt stat

– Dacă furnizorul are o structură a acționariatului transparentă

– Dacă furnizorul are o istorie de comportament corporatist etic și este supus unui regim juridic care impune practici corporatiste transparente.