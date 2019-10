Traian Băsescu l-a reevaluat pe Ludovic Orban

„Eu am fost oarecum sceptic când spunea el am 237 de voturi. Și a avut 238. Nu îi fac un compliment lui Orban, pe care l-am avut viceprimar în București, nu am avut o relație fericită, dar nici ostilă. Însă, exactitatea cu care a știut să spună cifra care va fi la moțiune a fost impresionantă. Și primul mare gest de maturitate a lui Orban. Nu o să-i mai spun Sică Mandolină de-acuma. Îi spun Ludovic Orban. A avut o predicție foarte exactă, la un vot diferență“, a declarat, într-un interviu la Digi 24, fostul președinte Traian Băsescu. „Ceea ce parcă m-ar face să am oarecare încredere dacă el spune: o să rezolv problema (noului guvern – n.r.)“, a adăugat Traian Băsescu.