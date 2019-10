Minune la Podari: Chip de om apărut pe un butuc din lemn

Minune Dumnezeiască în satul Livezi din comuna doljeană Podari. Un bărbat a avut parte de o experienţă pe care nu o va uita niciodată. „Tăiam mai mulţi butuci pentru a face un grătar în curte. La un moment dat, am tăiat unul şi, când am ridicat toporul, am simţit că îmi tremură mâinile. M-am uitat la butuc şi am observat un chip uman încrustat în lemn. Avea cap, gură, urechi, păr. Nu mi-a venit să cred. Noi suntem din Craiova, dar am venit aici la casa părintească. Am vorbit şi cu preotul din cartierul Valea Roşie. Voi vedea ce fac cu bucata aceasta de lemn. Deocamdată, o voi ţine în casă“, a declarat Tiberiu Eugen Pârvu.