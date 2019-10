Atac armat în New York: Sunt patru morți

Cel puţin patru persoane au fost ucise şi trei rănite într-un atac armat care a avut loc sâmbătă dimineaţă la New York, informează poliţia din metropola americană, confirmând informaţii anterioare din media.

Atacul armat s-a produs în Brooklyn, dimineaţa devreme, în proximitatea unui „soi de club privat”, a precizat responsabilul din poliţie. El a mentionat că victimele sunt patru bărbaţi, transmite Hotnews.

Poliţia nu a stabilit până acum motivul atacului

Poliţia nu a stabilit până acum nici motivul dramei şi nici numărul de persoane care au tras. Niciun suspect nu a fost reţinut până în prezent.

Poliţia new-yorkeză a precizat că răniţii, în număr de trei, sunt doi bărbaţi şi o femeie. Desi sunt raniti grav, vieţile lor nu sunt în pericol.

Anumite media americane au relatat că există cinci răniţi. CBS New York informează că unii dintre ei au suferit răni grave.

La locul incidentului au fost mobilizate numeroase echipaje medicale si de politie.

Anula acesta a mai fost un atac armat in SUA

Incidentul din New York nu este primul de acest gen. In luna mai a acestui an au fost declarati doi morti si patru raniti la o universitate din SUA. La vremea respectiva, un atac armat a avut loc la o universitate din Carolina de Nord.