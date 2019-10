Astăzi se sărbătoreşte Ziua internaţională a fetelor

Ziua de 11 octombrie a fost declarată Ziua internaţională a fetelor printr-o rezoluţie dată pe 19 decembrie 2011 de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite. Această zi are drept scop recunoaşterea drepturilor şi problemelor cu care se confruntă fetele în întreaga lume.

Ziua internaţională a fetelor promovează drepturile acestora, subliniază inegalităţile de gen şi diversele forme de discriminare şi abuz suferite de tinerele din întreaga lume, tema din acest an desfăşurându-se sub deviza „GirlForce: Unscripted and unstoppable”, potrivit site-ului metro.co.uk.

În fiecare an, 12 milioane de fete sub 18 ani sunt căsătorite, 130 de milioane de fete din întreaga lume sunt retrase de la şcoală, în timp ce aproximativ 15 milioane adolescente cu vârste cuprinse între 15 şi 19 ani au parte de o experienţă sexuală forţată.

Adolescentele au dreptul la siguranţă, educaţie, sănătate, nu doar în timpul anilor de formare, ci şi în etapa următoare, cea a maturizării. Dacă sunt susţinute în mod eficient în anii adolescenţei, fetele au potenţialul de a schimba lumea atât în perioada adolescenţei, cât şi în cea a maturităţii, ca viitoare mame, mentori sau lideri politici.

În ultimii ani, comunitatea globală a înregistrat progrese semnificative în îmbunătăţirea vieţii fetelor.