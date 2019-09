Profesorii de la Colegiul „Odobleja“, respinşi în acţiunea pentru spaţii

Cadrele didactice de la Colegiul „Ştefan Odobleja“ din Craiova au pierdut procesul la Tribunalul Dolj în care cereau anularea deciziei Consiliului Local Craiova conform căreia clădirea-pavilion a fost dată Liceului „Voltaire“. Dascălii spun că vor face recurs şi că vor continua şi protestele.

Tribunalul Dolj s-a pronunţat joi în procesul dintre cadrele didactice de la Colegiul „Ştefan Odobleja“ şi Consiliul Local Craiova. Profesorii au cerut în instanţă să se anuleze hotărârea dată de Consiliul Local Craiova, prin care clădirea-pavilion a fost dată Liceului „Voltaire“. Profesorii au cerut clădirea înapoi pe motiv că mai au nevoie de încă 15 săli de clasă pentru elevi. Tribunalul Dolj a respins însă acţiunea. „Respinge acţiunea, cu drept de recurs în 15 zile“, a spus grefier Dana Nicu, purtător de cuvânt al Tribunalului Dolj.

Profesorii anunţă că vor continua acţiunile



Dascălii de la Colegiul „Ştefan Odobleja“ din Craiova au precizat însă că nu vor renunţa şi că vor face recurs şi vor continua şi protestele.

„Şi în primăvară, când am formulat acţiune la Tribunalul Dolj pentru a solicita anularea actului administrativ, am fost respinşi, pe motiv că nu avem calitate procesuală. Am făcut recurs la Curtea de Apel Craiova şi am câştigat. Aşa am ajuns din nou la Tribunalul Dolj pentru rejudecare. Şi acum vom continua şi vom face recurs la Curtea de Apel Craiova. Vom continua şi protestele. Nu ne vom lăsa, vom lupta pentru elevii noştri“, au spus cadrele didactice.

Acestea spun că, din lipsa spaţiilor, elevii poartă în fiecare pauză ghiozdanul în spate pentru a se muta de la un laborator la altul.

Anul şcolar a debutat cu proteste în curtea unităţii de învăţământ. Profesorii au continuat apoi să protesteze pe scările Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj. Inclusiv ieri, după ce s-a pronunţat instanţa, proesorii au continuat să protesteze pe scările ISJ Dolj.

Aceştia au avut cu ei pancarde pe care scria: „Ne strigăm nemulţumirea în faţa unei instituţii care nu respectă Legea educaţiei”, „Redaţi învăţământului clădirile folosite abuziv”. Alături de profesori au fost şi părinţi cu mesajul „Suferă elevii şi nici nu vă pasă”. Dascălii au cerut ca soluţie clădirea Şcolii 35 care este acum arhivă.

Cadrele didactice spun că au făcut şi plângeri penale pentru a se cerceta cum a fost autorizat Liceul Voltaire dar şi pentru intrare abuzivă în clădirea pavilion.