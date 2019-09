Scandal între organizaţiile locale. ALDE Dolj cere convocarea unui congres extraordionar

Menbrii Biroului Politic Teritorial ALDE au dezbătut situaţia specială a partidului, în şedinţa de joi seara la Craiova , creată în urma deciziilor recente luate la nivel național.

În urma şedinţei au adoptat următoarea Rezoluție:

1. Demararea procedurilor statutare pentru convocarea unui Congres Extraordinar ALDE care să stabilească o linie politică clară, în conformitate cu ceea ce îşi doresc marea majoritate a membrilor și simpatizanților partidului.

2. Respectarea Statutului partidului în litera și spiritul său; renunțarea la excluderea unor lideri din partid în baza unor decizii artificiale, neconforme statutar.

3. Acordarea unui mandat politic președintelui organizației județene pentru realizarea demersurilor privind participarea la efortul guvernamental de asigurare a stabilității în țară și de îndeplinire a obiectivelor asumate în comun prin programul de guvernare, în baza votului acordat, în acest sens, de cetățeni, în decembrie 2016.

4. Susținerea deputatului ION CUPĂ, președintele organizației județene ALDE Dolj pentru preluarea mandatului de Ministru al Energiei.

Liderii ALDE vor avea vineri o şedinţă la sediul partidului, începând cu ora 13.00. Şedinţa are loc în contextul în care ultimele mişcări de pe scena politică au constat în oameni de bază din ALDE, cum ar fi Graţiela Gavrilescu care au decis să se alăture Cabinetului Dăncilă, pentru a reveni la conducerea Ministerului Mediului, iar unii lideri din teritoriu solicită convocarea Congresului.

Pe lângă Graţiela Gavrilescu au fost nominalizaţi în Guvern Alexandru Băişanu, la portofoliul Energie şi Ion Cupă pentru funcţia de ministru pentru Relaţia cu Parlamentul.

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, că respinge remanierea cerută de prim-ministru, spunând că o consideră nepotrivită. Călin Popescu Tăriceanu a trimis, miercuri, o scrisoare către şeful statului în care i-a cerut să nu îi numească pe membri ALDE propuşi la cele trei ministere, deoarece partidul a ieşit de la guvernare, iar o numire ar fi neconstituţională.

ALDE Hunedoara, despre ALDE Dolj: „Nu sunt ei inventatorii găurii la macaroană”

Preşedintele ALDE Hunedoara, Mircea Moloţ, spune despre rezoluţia votată de ALDE Dolj, în care se cere convocarea unui congres extraordinar al partidului, că „nu sunt ei (reprezentanţii ALDE Dolj – n.r.) inventatorii găurii la macaroană. Ideea congresului exista deja, spune Moloţ.

„E problema lor (a celor de la ALDE Dolj) ce au discutat. Noi ne vom întâlni săptămâna viitoare într-o şedinţă de birou şi vom dezbate acest subiect. Oricum, nu este ceva nou. Preşedintele Tăriceanu, imediat după alegerile europarlamentare, a lansat ideea ca, în luna septembrie-octombrie, să facă un congres. Oricum era stabilit, deci nu sunt ei inventatorii găurii la macaroană. Sunt oameni şi oameni. Pentru mine e clară linia politică, pentru ei nu-i clar. Cine spune adevărul? Fiecare are opinia lui”, a declarat, pentru MEDIAFAX, Mircea Moloţ, preşedintele ALDE Hunedoara.

Liderul ALDE Oradea, scrisoare deschisă către colegi în care cere convocarea Congresului partidului

Liderul ALDE Oradea Dorin Corcheş a transmis într-o scrisoare deschisă că este necesară convocarea unui Congres al partidului. Acesta se întreabă cum Călin Popescu Tăriceanu a ajuns să îi scrie scrisori lui Klaus Iohannis pentru a îi cere „ajutor” împotriva colegilor formaţiunii.

Liderul ALDE Gorj este de acord cu convocarea unui congres extraordinar al partidului

Preşedintele ALDE Gorj, Ion Iordache, este de acord cu convocarea unui congres extraordinar al partidului, spunând că trebuie făcut ceva pentru lămurirea problemelor.

„Eu nu am vorbit cu colegii mei din organizaţie, nu am avut nicio discuţie în sensul acesta, dar părerea mea este că ceva trebuie făcut, în sensul de a clarifica aspectele acestea, să vedem câte organizaţii au o problemă, câte nu au o problemă, ce doreşte fiecare. Trebuie făcut ceva, să se adune organismele statutare ale partidului şi lămurite lucrurile acestea. Altfel, dacă stau aşa încurcate, nu e în regulă. Oricum este inevitabil să se facă. Am înţeles că săptămâna viitoare avem o delegaţie permanentă. Vedem. Eu nu ştiu să fi fost o abordare în vreun sens de a-i aduce aproape sau nu pe unii”, a declarat, pentru MEDIAFAX, preşedintele ALDE Gorj, Ion Iordache.