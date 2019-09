Maimuța care a pus pe jar autoritățile, capturată

Maimuţa care a pus pe jar autorităţile din Capitală a fost capăturată, în urmă cu puţin timp, în podul unei case din sectorul 5. Macacul era liber încă de sâmbătă şi a fost prins după câteva încercări eșuate.

„A fost o acțiune foarte dificilă, poate cea mai dificilă de până acum, din mai multe puncte de vedere, având în vedere că sunt multe case în jur, multe locuri în care se cațără, (este, n.r.) pericol public de a nu lovi pe cineva din greșeală și ea să nu atace pe cineva din greșeală. Am reușit să o nimerim de două ori. Prima oară am lovit-o în os, de aceea nu și-a făcut efectul (tranchilizantul, n.r.), am alergat-o foarte mult. Va trebui să mergem la clinică, la centrul nostru de salvare și reabilitare a animalelor sălbatice, unde vom scoate acul din os și o vom trezi”, a spus Ovidiu Roșu, medic veterinar care a capturat maimuța.

Veterinarul a capturat animalul cu ajutorul echipelor Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor.

Soarta maimuței va fi decisă în funcție de recomandările reprezentanților Gărzii de Mediu – în carantină, apoi poate la grădina zoologică sau în Centrul de Salvare și Reabilitare a Animalelor Sălbatice.

Astăzi, maimuța a fost văzută la câţiva metri de aceeaşi zonă în care a fost filmată.