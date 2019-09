În timpul unei delegaţii în Loiret, un angajat a murit în timp ce făcea sex cu amanta. Angajatorul său a refuzat să plătească drepturile cuvenite ca în cazul unui accident de muncă. El a argumentat că decesul a avut loc în timpul liber și într-o altă cameră decât cea pe care o rezervase angajatului. Curtea de Apel din Paris a decis contrariul.

Când este în delegaţie, un angajat este sub responsabilitatea angajatorului său. Și asta, chiar și în afara orelor sale efective de muncă și în toate activitățile derulate.

Procesul a început în 2013. Compania TSO a trimis pe unul dintre tehnicienii de securitate pe un șantier din Loiret. El a murit în noaptea de 21 februarie, după ce a avut „o relație adulterină”, a spus angajatorul.

Fondul de asigurări de sănătate primară a clasificat cazul ca un accident de muncă, pe care angajatorul îl contestă. În fața tribunalului de afaceri sociale din Meaux, compania TSO susține că decesul „s-a produs atunci când și-a întrerupt delegaţia dintr-un motiv dictat exclusiv de interesul său personal, independent de meseria sa”, iar din această cauză el nu mai era în delegaţie. Mai mult, moartea nu este atribuită exercitării activității sale „ci actului sexual pe care l-a avut”.

Relațiile sexuale sunt un act al vieții de zi cu zi

Dar fondul de asigurări de sănătate primare susține că actul sexual este un act din viața de zi cu zi „ca un duș sau ca servirea mesei” și că „angajatorul nu raportează dovezi că angajatul are și-a întrerupt delegaţia pentru a îndeplini un act total străin de obiectul acestuia ”.

Curtea de Apel din Paris susține că „salariatul care este în delegaţie are dreptul la protecția prevăzută de articolul L 411 -1 din Codul de securitate socială pe toată durata acesteia”. Nu contează dacă accidentul are loc în timpul unui act profesional sau al unui act din viața de zi cu zi, cu excepția cazului în care angajatorul are dovada că salariatul și-a întrerupt delegaţia dintr-un motiv personal.

Judecătorii reamintesc că actul sexual este un act al vieții de zi cu zi. Faptul că accidentul a avut loc într-un alt loc decât camera de hotel pe care TSO i-a rezervat-o nu a permis ca angajatul să fie considerat în afara sferei de aplicare a autorității angajatorului. Prin urmare, accidentul a fost recunoscut ca accident de muncă.

Nemulţumită, firma la care lucra bărbatul a anunţat că va contesta decizia Curţii de Apel din Paris la Curtea de Casaţie, a scris pe Linkedin Maitre Balluet, citat de BFM TV.