Parada Skirtbike, pentru prima dată la Craiova

Parada Skirtbike şi deschide porţile şi în cetatea Băniei PE 7 septembrie începând cu ora 16:30. Feminitatea se completează cu exuberanța într-un cadru pastel, iar reprezentatele sexului frumos devin protagonistele evenimentului premieră in Craiova.

SkirtBike reprezinta pentru craioveni o sărbătoare și totodată o provocare, acestia având în față prima ediție a evenimentului.

Invităm doamnele și domnișoarele să dea frâu liber imaginației cromatice și bunului gust vestimentar, să îmbrace rochii și fuste, să spargă tiparele și să se alăture inițiativei Skirt Bike. Ne așteptăm la o explozie de culoare sperând să creăm o relație nuanțată și expresivă cu bicicleta.

Evenimentul promovează emanciparea femeilor, activând astfel Drepturile Femeilor într-o societate contemporană modernă, fapt pentru care in cadrul primei editii de SkirtBike in Craiova (după tura urbană)vom avea o sesiune speciala de dezbatere alaturi de cinci invitate avand ca tema implicarea in comunitate a femeilor care se va desfășura incepând cu ora 18.00 la Biblioteca franceza ”Omnia”.

Craiova va învârti pentru prima dată roata în oraș la evenimentul SkirtBike.

Parada va începe la ora 16:30, având următorul traseu: MERCUR CENTER (Piata Mihai Viteazu) – Str. Popa Sapca – Str. A.I. Cuza – Str. Romul – Str. Calea Bucuresti – Str. Constantin Brancusi – Str. Brazda lui Novac – Bld. Dacia – Str. Fratii Golesti – Bld.Carol – Str. Calea Bucuresti – Str. A.I.Cuza – Str. Aries – Str. Eugeniu Carada – Str. M. Kogalniceanu – Biblioteca Omnia (Street Delivery).

Dress code-ul – culoarea roz

Dress code-ul evenimentului este conturat de culoarea roz, in timp ce tema primei editii este florala – pastel. Partenerul nostru, La Gardena, va pune la dispozitia participantelor flori in ghiveci pentru a colora cosuletele bicicletelor. Dupa eveniment florile pot fi achizitionate, fondurile fiind donate pentru cauzele și proiectele organizatiei ROTineret.

În cadrul activității, organizatorii au pregatit si activitati surpriza, printre acestea numărându-se: sweet corner, concursuri cu premii, tombole ad-hoc, Photo corner, Bike Fashion Show, prezentari de produse si degustari de vin.

Unde te poţi înscrie:

Înscrierea la eveniment se face accesand link-ul https://forms.gle/cR8VDT9TYvtLBcNx8 prin care puteti participa la tombola Skirt Bike. Kiturile de participare pot fi procurate in ziua evenimentului, incepand cu ora 15:30, de pe esplanada Centrului Comercial Mercur.

Plecarea este programata la ora 16:30 si estimăm 40 de minute pentru efectuarea întregului traseu. Acesta va avea aproximativ 8 km și nu va reprezenta o competitie, ci doar o parada. Pe întreg traseul coloana o să fie însoţită de biciclişti care fac parte din sfaff-ul organizatoric.

Bicicletele se pot inchiria de la faţa locului de la unul dintre partenerii evenimentului la un preţ modic.

În 2019, evenimentul va ajunge în 19 orașe: Alba Iulia, Arad, Bacau, Baia Mare, Botosani, Brașov, București, Craiova, Constanța, Deva, Drobeta Turnu Severin, Galați, Hunedoara, Iași, Miercurea-Ciuc, Oradea, Sighetul Marmatiei, Suceava, Târgu Mureș.

Detalii despre eveniment gasiti si pe pagina de facebook: https://www.facebook.com/SkirtBikeCraiova/