Urmează să depun actele la Judecătoria Craiova, fiindcă la acest moment nu am toate contractele de la locatari. Trebuie să am actele de proprietate de la toţi locatarii, iar eu am la acest moment decât 70%. Vom adopta Statutul şi Regulamentul. Sper să reuşim să facem acest lucru până la sfârşitul lunii