Toamna se numără bobocii, dar și…. răcelile în rândul celor mici! De cum sună primul clopoțel, copiii intră în colectivitate. De aici și până la nas înfundat, febră, tuse și dureri în gât nu mai este decât un pas! Iată cum pregătești copilul pentru intrarea în colectivitate.

Trecerea la sezonul rece creşte riscul îmbolnăvirilor, în special în rândul copiilor, mai predispuşi la răceli sau alte infecţii. Deşi mediul în care copiii îşi desfăşoară activitatea este unul curat, se întâmplă frecvent că aceştia să se îmbolnăvească, din lipsa cunoştinţelor privind igiena sau a unei alimentaţii echilibrate, care să le întărească sistemul imunitar. De asemenea, în colectivitate creşte riscul de boli contagioase pentru că majoritatea acestor afecţiuni sunt transmisibile. Un sondaj realizat recent în Marea Britanie sugerează că peste 80% dintre copii răcesc la începutul anului școlar. Un copil răceşte în medie de 8-10 ori pe an, însă părinţii nu ar trebui să se îngrijoreze, deoarece aceste răceli ajută la dezvoltarea unui sistem imunitar puternic.

Cum crești imunitatea copilului

Sistemul imunitar se formează până la vârsta de patru ani și se consolidează în jurul vârstei de şapte ani, notează farmnatur.ro . Nu întâmplător, cei mai expuși răcelilor sunt preșcolarii. De teama îmbolnăvirilor, nu trebuie să îi izolezi pe cei mici de colegii lor. Scopul tău ca părinte, mai ales în această perioadă, este să ai în vedere imunitatea celui mic. Mai exact, să-i fortifici sănătatea!

Asigură-te că își ia „porția” zilnică de vitamina C. Din meniu nu trebuie să lipsească: citricele, ardeii grași, broccoli, legumele cu frunze verzi și fructele de pădure. Obișnuiește-l să consume cât mai mult usturoi. Acesta conține alicina-antibiotic natural, antiviral și antifungic. Totodată, include în alimentație un complex de vitamine și minerale care are rolul de a stimula imunitatea copiilor. Vitamina C este recunoscută pentru efectele benefice pe care le are pentru organism. Această substanță anihilează virusurile și bacteriile prin creșterea producției de limfocite C.

Înlocuieşte dulciurile cu alternative sănătoase

Produsele cu conţinut crescut de zahăr slăbesc sistemul imunitar şi pot duce la hiperactivitate, deci la dezechilibre privind programul de odihnă şi calitatea somnului. Acest lucru poate favoriza apariţia răcelilor, notează apiland.ro. Poţi opta pentru alternative la fel de gustoase, dar sănătoase, precum: miere crudă, fructe dulci, fresh-uri, smoothi-uri, prăjituri făcute în casă.

Implică-l în activităţi fizice

Mişcarea este esenţială pentru păstrarea sănătăţii şi vitalităţii organismului. Activitatea fizică regulată creşte eficienţa celulelor care au un rol esenţial în sistemul imunitar înnăscut prin faptul că elimină celulele din corp infectate de agenţi patogeni. Puteţi face sport în aer liber împreună cu familia, astfel se obișnuiesc de mici să facă mişcare cât mai des. Nu uita, copilul nu trebuie izolat în casă la orice adiere de vânt de frica unei posibile răceli!

Păstrează-i un program regulat şi corect de odihnă

Somnul asigură un proces accelerat de reparare a organismului. Copilul trebuie să doarmă minim opt-zece ore pe zi (începând cu 14-16 ore la naştere). O lingură de miere de tei, înainte de culcare, îi va asigura un somn liniştit. De asemenea, stabilitatea psiho-emoţională a copilului este deosebit de importantă pentru sănătatea acestuia. O atmosferă calmă în familie, lipsită de conflicte, asigură un sistem imunitar mai puternic.

Obişnuieşte-l să respecte principalele reguli de igienă personală

O bună igienă personală a copilului şi a persoanelor cu care intră în contact este foarte importantă pentru sănătatea acestuia şi a întregii familii. De aceea, este esenţial să respectăm câteva reguli simple: spălatul mâinilor, băiţa de seară, folosirea corectă a batistei, comportamentul la tuse sau strănut şi schimbarea periodică a periuţei de dinţi.

Nu expune copilul la fumul de ţigară!

Copiii sunt mai sensibili la cele 4.000 de toxine din fumul de ţigară, având sistemul de detoxifiere naturală mai puţin dezvoltat. Un copil respiră mai rapid şi astfel inhalează mult mai multe toxine. Fumatul în prezenţa lui creşte riscul de bronşită, infecţii ale urechii, astm sau alte probleme respiratorii.

Nu îți duce copilul bolnav în colectivitate

Nu în ultimul rând, deși nu ține de pregătirea propriu-zisă pentru colectivitate, există o regulă de aur pe care, din păcate însă, puțini părinți o respectă. În cazul în care cel mic e bolnav, nu îl duce în colectivitate! Fie că vorbim de o banală viroză, o boală a copilăriei sau ceva chiar mai serios, dar contagios, nu există niciun motiv pentru care să supui copiii altora la riscul de a fi infectați și ei.