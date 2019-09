Ceremonia de recepție a primului spital construit de la zero în ultimii 30 de ani în România are loc astăzi la Mioveni, dar în afara recepției clădirii, spitalul mai are nevoie de avizele de funcționare, care vor veni cel mai devreme în decembrie – ianuarie, pentru a putea primi pacienți, scrie HotNews.

Spitalul din Mioveni are 6 etaje, 250 de paturi și numeroase secții, inclusiv compartiment de Primiri Urgențe, Terapie Intensivă și bloc operator cu 4 săli. La recepție, astăzi, au fost și premierul Viorica Dăncilă și Ministrul Sănătății, Sorina Pintea.

Construcția Spitalului Orășenesc din Mioveni a început în martie 2016, iar finanțarea a fost asigurată integral din programul PNDL și din bugetul autorităților locale.

Construcția spitalului din Mioveni, care a început acum 3 ani și jumătate, a fost o inițiativă a primarului orașului Mioveni, Ion Georgescu, au declarat pentru HotNews.ro reprezentanții Primăriei din Mioveni.

Noul spital are 6 etaje și este dotat inclusiv cu compartiment de Primiri Urgențe și de Terapie Intensivă și bloc operator cu 4 săli de operație.

Spitalul Orășenesc din Mioveni va avea secţii de Medicină internă – compartimente Medicină Internă, Gastroenterologie, Cardiologie, Neurologie, Diabet zaharat – Nutritie și Boli metabolice, Endocrinologie, Secția Pediatrie, Secția Chirurgie Generală – cu compartimentele Chirurgie Generală, Urologie, ORL, Chirurgie Vasculară, Ortopedie și Traumatologie, Secția Obstetrică-Ginecologie, Secția Recuperare, medicină fizică și balneologie, compartiment Neonatologie, compartiment de Cardiologie și Radiologie intervențională, compartiment ATI, compartiment Primiri Urgențe, compartiment Imagistică Medicală, spitalizare de zi, precum și spaţii auxiliare cu birouri, farmacie, laboratoare, bucătărie, spălătorie, morgă.

Raluca-Maria Nedelea