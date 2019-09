HOSPICE Casa Speranței doboară recordul mondial Guinness World Records® pentru cel mai mare mozaic de baloane format din oameni. Echipa HOSPICE, cu sprijinul a 268 de participanţi voluntari, a construit cel mai mare mozaic de baloane format din oameni.

O inimă, simbol al devotamentului cu care, de 27 de ani, fundaţia oferă îngrijire paliativă gratuită, pacienţilor săi

Acesta a reprezentat o inimă, simbol al devotamentului cu care, de 27 de ani, fundaţia oferă îngrijire paliativă gratuită, pacienţilor săi. „Suntem extrem de recunoscători că am reuşit să realizăm acest record, pentru pacienţii noştri. Am spus încă de la început că povestea lor merită să fie recunoscută de Guinness World Records® şi am demonstrat că niciun obiectiv nu este prea ambiţios atunci când vrei sa faci bine”, a spus Mirela Nemţanu, director executiv HOSPICE Casa Speranței.

Reprezentantul Guinness World Records®, arbitrul Victor Fenes, a fost cel care a omologat recordul

Reprezentantul Guinness World Records®, arbitrul Victor Fenes, a fost cel care a omologat recordul, după ce a participat la eveniment şi a constatat că au fost respectate toate regulile impuse.

Voluntarii au ţinut deasupra capetelor baloanele fabricate din materiale biodegradabile

Printre cele mai importante cerinţe a fost şi cea care stipula ca voluntarii să ţină deasupra capetelor baloanele fabricate din materiale biodegradabile, timp de minimum un minut. Voluntarii și participanții la record au continuat seara ȋntr-o atmosferă de sărbătoare la concertul Live & Crunchy powered by Carrefour România. Andra, 3 SUD EST și Alex Velea au susținut un spectacol de zile mari ȋn parcarea Centrului Comercial Tom din Constanța.