Polițiștii Secției 4 Politie Craiova au reținut, vineri seara, pentru 24 de ore 5 tineri cu vârste cuprinse între 21 și 29 de ani, bănuiti de săvârșirea infracțiunilor de încăierare si tulburarea ordinii și liniștii publice.De asemenea, în sarcina unuia dintre aceștia, a fost reținută și infracțiunea de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

Tinerii reţinuţi au fost implicaţi în scandalul izbucnit joi dimineaţa, pe strada 1 Decembrie 1918, din catierul Brazda lui Novac. Doi dintre aceştia au făcut apoi scandal şi la Urgenţa Spitalului Judeţean unde au distrus un tavan de rigips.

„Reamintim faptul că, în dimineața zilei de ieri, 29 august a.c., polițiștii doljeni au intervenit pentru aplanarea unui conflict spontan ce a izbucnit între mai mulți tineri, pe o stradă din Craiova. După ce a fost restabilită ordinea publică in zona, polițiștii au demarat cercetările și au retinut, pentru 24 de ore, un tânăr de 26 de ani, din Craiova, bănuit că ar fi participat la altercație și apoi, deplasandu-se împreună cu un alt tânăr la spital, ar fi provocat distrugeri unui tavan din rigips. În urma analizării materialului probator administrat in cauză, polițiștii, sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova, au extins cercetările și pentru infracțiunea de încăierare”, se arată în comunicatul IPJ Dolj.

Cei cinci tineri reţinuţi vor fi prezentaţi instanţei cu propunere de arestare preventivă.

„Astfel, având în vedere starea de fapt stabilită în cauză, cele 5 persoane au fost introduse în arestul IPJ Dolj, urmând a fi prezentate, împreună cu tânărul reținut in cursul zilei de joi, instanței de judecată cu propunere de arestare preventivă”, se mai arată în comunicatul IPJ Dolj.