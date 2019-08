O școală din Bistrița are doar o toaletă de lemn, în curte

„Există varianta de a face o improvizație, o toaletă ecologică nu rezolvă problema. Nu știu în ce ar putea consta improvizația, așteptăm de la Direcția Tehnică soluțiile. S-ar putea face, sigur, cu bani mulți, o instalație cu bazin în podul școlii, cu tot ceea ce trebuie, dar costă foarte mulți bani și peste trei ani o arunci pentru că ajunge apa curentă și nu îți mai folosește. (…)

Trebuie să ne gândim și la următorul lucru: dacă copilul are acasă anumite condiţii, eşti obligat să le dai şi la şcoală. Dacă el acasă are alte condiţii, te chinui degeaba la şcoală. Până când Slătiniţa nu va avea apă şi asta va fi în 2021 sau 2022, când se va termina investiţia, lucrurile, spun eu, sunt făcute mai mult pentru promovare, de reclamă sau, să spunem, politic. Pentru că dacă el acasă nu are apă curentă, toaletă curentă, atunci ce îi fac eu la școală? O improvizație!”, afirmă Crețu.