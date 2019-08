Alexandru Cumpănașu, protecție de la Brigada Specială a Jandarmeriei

Eu m-am adresat Parchetului General așa cum e procedura și am depus plângere pentru amenințările pe care le-am primit de la unii anonimi, dar și din partea unor posibili apropiați ai lui Dincă.

Am făcut ce ar face orice om în situația mea, m-am adresat Parchetului care mi-a comunicat că ar fi bine să cer protecție de la MAI, pentru că MAI e singura instituție abilitată de lege să poată asigura protecția unor persoane civile.

Membrii familiei mele s-au simțit în pericol datorită acțiunilor mele de devoalare a rețelelor de clanuri mafiote din întreaga țară.



MAI-ul a decis să acorde această protecție propunându-mi ca variantă Poliția. Am refuzat această variantă și am comunicat-o ministrului de Interne și ulterior MAI a propus brigada specială a Jandarmeriei.