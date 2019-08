Complexul Energetic Oltenia întrerupe de astăzi, 26 august, începând cu ora 0.00, livrarea apei calde menajere în municipiul Craiova, pentru revizia anuală a reţelei de termoficare.

Astfel, Sucursala Electrocentrale Craiova II va sista furnizarea agentului termic timp de cinci-șapte zile, perioadă în care sunt programate lucrările de revizie, înaintea începerii sezonului rece. Scopul reviziilor este reducerea numărului de avarii la rețea, în perioada iernii.

„Începând cu data de 26.08.2019, ora 0.00, SE Craiova II va întrerupe livrarea apei calde menajere în municipiul Craiova, pentru revizia anuală a rețelei de termoficare. Pentru a reduce riscul producerii unor avarii pe timpul iernii, precum şi pentru a asigura condiţiile tehnice necesare echipelor de intervenţie în caz de avarie, este obligatoriu ca anual să se efectueze o revizie generală a reţelei de termoficare. În cadrul acestor lucrări se verifică armăturile ce permit izolarea diferitelor părţi ale reţelei, se înlocuiesc sau se repară echipamentele şi tronsoanele de conductă ce nu mai prezintă siguranţă în exploatare, se remediază toate problemele constatate în timpul funcţionării, probleme ce nu pot fi rezolvate decât prin sistarea furnizării de energie termică“, potrivit unui comunicat de presă al Complexului Energetic Oltenia.

Speră să termine într-o săptămână

Toate lucrările de revizii, reparaţii efectuate la reţeaua de termoficare a municipiului Craiova se execută cu forţe proprii (umane şi financiare) ale SE Craiova II. În scopul minimizării inconvenientelor produse de lipsa apei calde şi în deplină concordanţă cu solicitările clienţilor, în ultimii ani, perioada în care s-a efectuat revizia anuală a fost redusă la cinci-șapte zile, durata lucrărilor incluzând şi timpul necesar golirii/reumplerii circuitului şi revenirii la parametrii normali. „SE Craiova II asigură energia termică pentru aproximativ 60.000 apartamente din municipiul Craiova (alimentează 104 puncte termice de cartier), precum şi pentru mai mulţi operatori economici, spitale, şcoli, instituţii guvernamentale. Serviciul este asigurat prin operarea a 2×136 km conducte (tur/retur) cu o vechime în exploatare de circa 30-35 ani“, conform unui comunicat al CEO.

Profit la șase luni, dar are de cumpărat certificate de CO2 de 1,5 miliarde de lei

Complexul Energetic Oltenia este cel mai mare producător de energie electrică pe bază de cărbune din România. Compania asigură și producerea și furnizarea agentului termic în municipiul Craiova. Pe primul semestru al acestui an, Complexul Energetic Oltenia a înregistrat un profit de peste 188 de milioane de lei. Cu toate acestea, nu au fost luate în calcul sumele necesare achiziției certificatelor de CO2. Acestea pot fi însă provizionate până la finalul acestui an. De altfel, certificatele de CO2 reprezintă cea mai mare cheltuială pe care o are societatea în momentul de față. Pentru producția pe 2019, CEO va avea de plătit certificate de CO2 în valoare de 1,5 milioane de lei, adică jumătate din cifra de afaceri, respectiv 53%.

Schemă de sprijin pentru CEO

Tot din cauza cheltuielilor cu taxa de poluare, CEO a încheiat anul 2018 cu o pierdere de peste 1,1 miliarde de lei. Administrația Complexului Energetic Oltenia și acționarul principal, respectiv Ministerul Energiei, cu 77%, încearcă să implementeze din acest an o schemă de sprijn pentru CEO, în ceea ce privește plata certificatelor de CO2. Astfel, statul ar putea subvenționa o parte din costuri. Rămâne de văzut dacă și Comisia Europeană va fi de acord cu schema de sprijin respectivă și aceasta nu va fi considerată ajutor de stat. Planul CEO și al Ministerului Energiei este ca, pe viitor, pentru a mai reduce din costurile cu taxa de poluare, să treacă pe gaze naturale termocentralele din Dolj și un grup energetic de la SE Turceni, din județul Gorj.